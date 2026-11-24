İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Özel Açı Okulları’nda beş yıl İngilizce öğretmenliği yapan, trans kimliğini hedef alan nefret kampanyasının ardından iş sözleşmesi yenilenmeyen Zoe Lila’ya, velileri ve mezunlardan dayanışma mesajı geldi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ayrı ayrı açıklama yayımlayan bir grup Açı Okulları velisi ve mezunu, Lila’nın maruz bırakıldığı ayrımcılığa ve dört eğitim emekçisinin daha işten çıkarılmasına tepki gösterdi.

Veliler, okul yönetiminin Lila’yı hedef gösterildiği süreçte yalnız ve güvencesiz bıraktığını belirterek “Biz bu 24 Kasım’da en çok, kısa süre önce haksız yere görevine son verilen Zoe Lila’nın Öğretmenler Günü’nü kutluyor ve kendisiyle dayanışma içinde olduğumuzu beyan ediyoruz” dedi.

“Çocuklarımızın da adalet ve güven duyguları zedelendi”

Lila’nın mesleki yeterliliğinin, öğrencileriyle kurduğu ilişkinin ve beş yıllık emeğinin cinsiyet kimliği nedeniyle göz ardı edildiğini belirten veliler, Lila’nın ardından dört çalışma arkadaşının daha işten çıkarıldığını hatırlattı.

Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) yürüttüğü soruşturma sonucunda Lila’ya iki kınama ve bir maaş kesintisi cezası verildiğini aktaran veliler, cezaların hukuken hatalı maddelere dayandırıldığını söyledi.

Veliler, okul yönetiminin Lila’nın iş sözleşmesini kendisine haber vermeden feshettiğini, fesih kararını beş gün boyunca Lila’dan sakladığını ve dayanışma gösteren velileri “oyaladığını” ifade etti.

Trans kadın öğretmen Zoe hedef gösterildi, işine son verildi

Yaşananların çocuklar üzerindeki etkilerine de dikkat çeken veliler, şöyle dedi:

"Başarılı bir öğretmenin cinsiyet kimliği nedeniyle ayrımcılığa uğramasına, hedef gösterilmesine; sevdikleri ve güvendikleri beş eğitim emekçisinin işlerini kaybetmesine çocuklarımız da tanıklık ettiler. Mutlu ve sağlıklı bireyler olarak gelişimlerine katkı sunabilecek öğretmenlerinden mahrum bırakılan çocuklarımızın da – tüm paydaşlarımız gibi – adalet ve güven duyguları zedelendi."

“Çocuklarımız için güvenli bir gelecek”

Aile kavramı üzerinden ayrımcılığın, nefretin ve şiddetin meşrulaştırılmasına da tepki gösteren veliler, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Aile kavramının sevgi, saygı, güven ve işbirliği yerine; ayrımcılığı, nefreti ve şiddeti meşrulaştıran tutumlarla korunabileceği düşüncesini zararlı buluyoruz. Çocuklarımız için güvenli bir gelecek ancak, insan haklarına ve anayasal güvence altındaki temel hak ve özgürlüklere dayalı bir toplumsal düzenin kurulmasıyla mümkün olabilir.

Veliler, açıklamalarının sonunda tüm eğitim emekçilerinin Öğretmenler Günü’nü kutladı.

“Eğitimde kapsayıcılık, öğretmenleri de içermelidir”

Bir grup Açı Lisesi mezunu da yayımladıkları açıklamada, eğitim hayatları boyunca saygı göstermeyi, sorumluluk almayı, hoşgörülü olmayı ve eşitlikçi davranmayı Açı Okulları’nda öğrendiklerini hatırlattı.

Lila’nın işsiz bırakılmasını Türkiye’de LGBTİ+’lara yönelik artan baskı ve hak ihlâllerinden bağımsız değerlendirmediklerini belirten mezunlar, son üç aydır LGBTİ+’ların ve LGBTİ+ derneklerinin sistematik olarak hedef alındığına dikkat çekti.

Mezunlar, okul yönetiminin tutumunun LGBTİ+’ların varoluşlarını ve çalışma haklarını hedef alan politikaların bir parçası olduğunu ifade etti.

Eğitimde kapsayıcılığın yalnızca öğrencilerle sınırlı olmadığını vurgulayan mezunlar, şöyle dedi:

“Eğitimde kapsayıcılık, sadece öğrencileri değil, öğretmenleri de içermelidir. Hiçbir eğitimcinin çalışma hakkı, cinsiyeti veya cinsel kimliği bahane edilerek gasbedilemez.

“Son üç aydır ülke çapında LGBTİ+’ların hedef gösterildiği, tutuklandığı ve işkence edildiği bu dönemde dayanışmak hepimizin görevidir. Bizler de Açı Lisesi mezunları olarak, bu 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, Zoe Lila’nın yanında duruyor, bütün kamuoyunu dayanışmanın sesini yükseltmeye çağırıyoruz.”

Zoe Lila: Öğretmenlik yapmaktan vazgeçmeyeceğim

Ne olmuştu? Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunu Zoe Lila, beden uyum sürecini 2024’te, beş yıldır çalıştığı Özel Açı Okulları’nın yönetimiyle paylaşmıştı. Süreci okulun rehberlik ve psikiyatri birimleriyle birlikte pedagojik ilkeler doğrultusunda planlamıştı. Lila, 11 Haziran 2026’da meslektaşlarıyla, 15 Haziran’da ise öğrencileriyle beden uyum sürecini paylaşmış, okuldan ve velilerin büyük bölümünden destek görmüştü. 19 Haziran’da ise iktidara yakın medya kuruluşları, Lila’nın cinsiyet kimliğini ve kişisel bilgilerini yayımlayarak öğretmeni hedef göstermişti. Lila, hedef gösterilmesinin ardından ölüm tehditleri aldığını ve güvenlik kaygısıyla evini terk etmek zorunda kaldığını açıklamıştı. Okul yönetimi, Lila’nın iş sözleşmesini yenilememe kararı almıştı. Lila’nın ardından dört eğitim emekçisi daha işten çıkarılmıştı.

(NÖ)