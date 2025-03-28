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Yayın Tarihi: 28 Mart 2025 11:36
 ~ Son Güncelleme: 28 Mart 2025 11:54
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Veli Saçılık'a 2 ay ev hapsi: Susmamızı istiyorlar, susmayacağız

Ankara'da evine yapılan operasyonla gözaltına alınan Veli Saçılık, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Saçılık, yaptığı açıklamada, "Hiçbir delil olmadan süren eylemleri yönettiğim iddiasıyla iki ay ev hapsi koşuluyla -hiç savcı-hakim yüzü görmeden- ‘serbest’ bırakıldım" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Veli Saçılık'a 2 ay ev hapsi: Susmamızı istiyorlar, susmayacağız

Ankara’da dün (27 Mart) sabah evine yapılan şafak operasyonuyla gözaltına alınan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edilen sosyolog Veli Saçılık’a iki ay ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.

Serbest bırakılmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Saçılık, şunları söyledi:

“Gece ev baskınıyla gözaltına alınmıştım. Hiçbir delil olmadan süren eylemleri yönettiğim iddiasıyla iki ay ev hapsi koşuluyla (hiç savcı-hakim yüzü görmeden) ‘serbest’ bırakıldım. Benimle birlikte mahkemeye çıkarılan üç kişi tutuklandı. Susmamızı istiyorlar ama asla susmayacağız.”

İstanbul ve Ankara'da ev baskınları: Veli Saçılık da gözaltında
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27 Mart 2025

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla devam eden eylemlere ilişkin dün açıklama yapmıştı.

Yerlikaya eylemlerde toplam bin 879 kişinin gözaltına alındığını, 260 kişinin ise tutuklandığını söylemişti. 

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(RT)

Haber Yeri
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