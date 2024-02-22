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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 22 Şubat 2024 11:34
 ~ Son Güncelleme: 22 Şubat 2024 11:37
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“Velayet” tiyatro severlerle buluşuyor

Alfa Sanat’ın “Velayet” adlı oyununun ilk gösterimi 9 Mart Cumartesi günü Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Velayet” tiyatro severlerle buluşuyor

Toplumsal cinsiyet, kimlik eşitliği politikası çerçevesinde 2021 yılında kuruluşunu gerçekleştiren Alfa Sanat, Sweatshop Theatre Company’nin Care and Control adlı oyununun Türkiye prömiyerini gerçekleştiriyor.  

Sweatshop Theatre Company’nin Michelene Wandor tarafından oyunlaştırılan Care and Control adlı oyunu, hem kendi aralarındaki tartışmalardan hem de seyircilerle olan iletişimlerinden yola çıkarak, lezbiyenliğin çocuklara zararlı olduğu iddiasıyla çocuklarının velayeti için başlatılan davalarda annelerin yaşadığı sorunları gözler önüne seriyor.

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Lezbiyen, heteroseksüel, bekâr anneler yargı önüne çıktıklarında önyargıyla karşılaşır. Bir kadın, erkeklerden bağımsız yaşama hakkını iddia ettiğinde, devletin gözünde şüphelidir. 

Aile hayatına ve mahkemenin desteklediği geleneksel cinsel rollere doğrudan bir meydan okuma olarak görülür. Hayatın en temel ve mahrem meselelerine karar verme hakkını elimizden alan bu tutum ve varsayımlara karşı kadınlar, çocuklarının velayet mücadelesini vermek için örgütlenir.

İlk gösterimini 1977 yılında Action Space’de gerçekleştiren Care and Control adlı tiyatro oyunu, Batuhan Yiğit Atagül’ün Velayet adlı çevirisi ile Müge Saut yönetmenliğinde Türkiye gösterimini 9 Mart Cumartesi günü saat 20.30’da Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi’nde gerçekleştirecek.  

Oyunun dramaturgluğunu Duygu Aydın, yönetmen yardımcılığını Berat Beyoğlu ve reji asistanlığını İllia Gül üstlendi.

Oyuncu kadrosunda ise; Meltem Berber, Elif Asmen Arslangörür, Damla Benuğur, Yusuf Mahmut Çitil ve Batuhan Yiğit Atagül bulunuyor.  

Velayet Oyunu Etkinlik Takvimi;

*9 Mart Cumartesi – 20.30 – Kadıköy Barış Manço Kültür Merkezi

*15 Mart Cuma – 20.30 – Caddebostan Kültür Merkezi/A Salonu

* 22 Mart Cuma – 20.30 – Kadıköy Altkat Sanat

(EMK)

kadın velayet lezbiyen anneler
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7 Mayıs 2022
/yazi/lezbiyenligin-tabu-sayildigi-donemden-bir-kadin-highsmith-261456
KAOS GL DERLEDİ
Mücadelede köşe taşı: Avrupa Lezbiyen* Konferansı
26 Nisan 2021
/haber/mucadelede-kose-tasi-avrupa-lezbiyen-konferansi-243061
İranlı Lezbiyen ve Trans Ağı: Dostlarımızla dayanışmadayız
4 Şubat 2021
/haber/iranli-lezbiyen-ve-trans-agi-dostlarimizla-dayanismadayiz-238732
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/haber/bogota-nin-ilk-acik-lezbiyen-belediye-baskani-lopez-evlendi-218002
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