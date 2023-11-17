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Yayın Tarihi: 17 Kasım 2023 16:47
 ~ Son Güncelleme: 17 Kasım 2023 17:23
3 dk Okuma

ÇAYCUMA'DA ÜCRETSİZ OKUL YEMEĞİ İÇİN KAMPANYA

"Vekiller ucuz yemek yiyor, çocuklarımıza bir öğün yemek verilmiyor"

Eğitim Sen, Zonguldak Çaycuma'da bir öğün ücretsiz yemek ve temiz su için kampanya başlattı. Çaycuma Eğitim Sen Temsilcisi İsmet Akyol, "Aileler, ‘Milletvekilleri Meclis'te uygun fiyata yemek yiyorlar ama biz vergi verdiğimiz halde çocuklarımıza yemek verilmiyor’ diyorlar. "

Ruken Tuncel
Ruken Tuncel

Ruken Tuncel
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/17/vekiller-meclis-te-ucuz-yemek-yiyor-cocuklarimiza-bir-ogun-yemek-verilmiyor.jpg
Fotoğraflar: İsmet Akyol

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Çaycuma Temsilciliği "Eğitimin her kademesinde bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek ve su öğrencilerimizin hakkıdır" talebiyle imza kampanyası başlattı.

Kasım ayının ilk haftasında başlatılan kampanyada şu an kadar 2 bin imzaya ulaşıldı.

Ay sonuna kadar devam edecek kampanyada toplanan imzalar, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iletilecek.

bianet’e konuşan Eğitim Sen Çaycuma temsilcisi İsmet Akyol, "ekonomik krizin gün geçtikçe büyüdüğünü ve krizin en çok çocukları etkilediğini" söyledi.

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"Çocuklar temiz suya da erişemiyorlar"

Çocukların sağlıklı beslenemediklerini belirten Akyol, kampanyanın amacını şöyle özetledi:

"Çocuklar gelişimleri için zorunlu olan temel besin gıdalarına dahi ulaşamıyor. Çocukların beslenme çantası ya boş oluyor ya da besin değeri olmayan gıdalardan oluşuyor. Ayrıca sorun sadece yemekle de kalmıyor.

Çocuklar temiz suya da erişmekte zorluk çekiyorlar. Evden getirdikleri su bitiyor ve tuvaletten su içmek zorunda kalıyorlar. Biz eğitimciler,  sağlıklı yemek ve temiz suyun her çocuğun hakkı olduğunu biliyoruz, bunu savunuyoruz, bir an önce bunun için adım atılmasını istiyoruz.”

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"Kantinlerin pahalılığından şikayet ediyorlar"

Akyol, ilçedeki Cumhuriyet Meydanı'da üç gün stant kurduklarını ve  büyük ilgi gördüklerini aktardı. Velilerin paylaşımlarına da değinen Akyol, şunları söyledi:

“İnsanlar çekinmeden imza atıyor hatta imza attırmak için başkalarını getiriyorlar. Halktan büyük ilgi gördü çünkü özellikle okul çağı çocuğu olan aileler, ciddi sıkıntı yaşıyorlar.

Bir ebeveyn 3 çocuğu olduğunu  her birine 50 TL vermek zorunda kaldığını bunun dahi yetmediğini söyledi. Kantinlerin pahalılığından şikayet ediyorlar. Maaşlarını çocuklarının harçlığına gittiğini söyleyenler oluyor.

Hatta Meclis lokantasındaki fiyatları söyleyen veliler çok oldu. ‘Milletvekilleri, Meclis'te uygun fiyata yemek yiyorlar ama biz vergi verdiğimiz halde çocuklarımıza yemek verilmiyor’ diyorlar. Aileler bunun hakları olduğunun farkında ve devletin bu ihtiyacı karşılamasını talep ediyorlar.”

MEB, eylül ayında uygulamayı sonlandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Şubat ayında okul öncesi eğitimde “bir öğün ücretsiz okul yemeği” uygulaması başlattı. 

Bakanlık, bir dönem sürdüğü uygulamayı 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde deprem bölgesi dışında kalan illerde durdurduğunu açıkladı. 

Milli Eğitim Bakanlığı 13 Eylül'de bianet'e şu açıklamayı yapmıştı: 

“Uygulamanın neden durdurulduğuna ilişkin bildirim yok. Sistemde değişikliğe gidildi, sadece depremden etkilenen 11 il kapsamındaki öğrencilere yönelik haftanın beş günü günlük bir öğün beslenme verilmeye devam edilecek. Kalan 70 il için şu an süreç durduruldu.

“Diğer iller için şu an için uygulamanın devam edip etmeyeceğine dair bir bilgi yok. Bu dönem için kaldırıldı ancak ilerleyen dönemlerde tekrar süreç uygulanacak mı bilgisi bulunmuyor.”

(RT)

ücretsiz okul yemeği Eğitim Sen çaycuma
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
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bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

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