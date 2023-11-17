"Vekiller ucuz yemek yiyor, çocuklarımıza bir öğün yemek verilmiyor"

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Çaycuma Temsilciliği "Eğitimin her kademesinde bir öğün ücretsiz, sağlıklı yemek ve su öğrencilerimizin hakkıdır" talebiyle imza kampanyası başlattı.

Kasım ayının ilk haftasında başlatılan kampanyada şu an kadar 2 bin imzaya ulaşıldı.

Ay sonuna kadar devam edecek kampanyada toplanan imzalar, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iletilecek.

bianet’e konuşan Eğitim Sen Çaycuma temsilcisi İsmet Akyol, "ekonomik krizin gün geçtikçe büyüdüğünü ve krizin en çok çocukları etkilediğini" söyledi.

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"Çocuklar temiz suya da erişemiyorlar"

Çocukların sağlıklı beslenemediklerini belirten Akyol, kampanyanın amacını şöyle özetledi:

"Çocuklar gelişimleri için zorunlu olan temel besin gıdalarına dahi ulaşamıyor. Çocukların beslenme çantası ya boş oluyor ya da besin değeri olmayan gıdalardan oluşuyor. Ayrıca sorun sadece yemekle de kalmıyor.

Çocuklar temiz suya da erişmekte zorluk çekiyorlar. Evden getirdikleri su bitiyor ve tuvaletten su içmek zorunda kalıyorlar. Biz eğitimciler, sağlıklı yemek ve temiz suyun her çocuğun hakkı olduğunu biliyoruz, bunu savunuyoruz, bir an önce bunun için adım atılmasını istiyoruz.”

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"Kantinlerin pahalılığından şikayet ediyorlar"

Akyol, ilçedeki Cumhuriyet Meydanı'da üç gün stant kurduklarını ve büyük ilgi gördüklerini aktardı. Velilerin paylaşımlarına da değinen Akyol, şunları söyledi:

“İnsanlar çekinmeden imza atıyor hatta imza attırmak için başkalarını getiriyorlar. Halktan büyük ilgi gördü çünkü özellikle okul çağı çocuğu olan aileler, ciddi sıkıntı yaşıyorlar.

Bir ebeveyn 3 çocuğu olduğunu her birine 50 TL vermek zorunda kaldığını bunun dahi yetmediğini söyledi. Kantinlerin pahalılığından şikayet ediyorlar. Maaşlarını çocuklarının harçlığına gittiğini söyleyenler oluyor.

Hatta Meclis lokantasındaki fiyatları söyleyen veliler çok oldu. ‘Milletvekilleri, Meclis'te uygun fiyata yemek yiyorlar ama biz vergi verdiğimiz halde çocuklarımıza yemek verilmiyor’ diyorlar. Aileler bunun hakları olduğunun farkında ve devletin bu ihtiyacı karşılamasını talep ediyorlar.”

MEB, eylül ayında uygulamayı sonlandırdı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 Şubat ayında okul öncesi eğitimde “bir öğün ücretsiz okul yemeği” uygulaması başlattı. Bakanlık, bir dönem sürdüğü uygulamayı 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde deprem bölgesi dışında kalan illerde durdurduğunu açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı 13 Eylül'de bianet'e şu açıklamayı yapmıştı: “Uygulamanın neden durdurulduğuna ilişkin bildirim yok. Sistemde değişikliğe gidildi, sadece depremden etkilenen 11 il kapsamındaki öğrencilere yönelik haftanın beş günü günlük bir öğün beslenme verilmeye devam edilecek. Kalan 70 il için şu an süreç durduruldu. “Diğer iller için şu an için uygulamanın devam edip etmeyeceğine dair bir bilgi yok. Bu dönem için kaldırıldı ancak ilerleyen dönemlerde tekrar süreç uygulanacak mı bilgisi bulunmuyor.”

(RT)