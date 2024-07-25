Vekiller, komisyon toplantısından çıkarıldı: Hangi devlet sırrı paylaşılacak?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, DEVA Partisi milletvekilleri Mehmet Emin Ekmen ve Burak Dalgın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılacağı TBMM Dışişleri Komisyonu toplantısından çıkarıldı.

Komisyon Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Fuat Oktay’ın konuşmasının ardından toplantının kapalı oturumla yapılması için verilen önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Bunun üzerine komisyon üyesi olmayan Gergerlioğlu, Ekmen ve Dalgın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılacağı komisyon toplantısından çıkarıldı.

Komisyon Başkanı Oktay'ın, komisyon üyesi olmayan vekillerin dışarı çıkmasını istemesi üzerine Gergerlioğlu, bir milletvekilinin komisyonu takip edememesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi. Gergerlioğlu “Bizim olmadığımız yerde Sayın Bakan sizinle hangi devlet sırrını paylaşacak?" diye sordu.

"Komisyon skandala imza attı"

MA’nın haberine göre; Komisyon toplantısından çıkarılmalarının Meclis tarihinde bir ilk olduğunu belirten Gergerlioğlu, "Duvarda, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' yazıyor, ama milletvekilleri dışarı çıkarılıyor. Biz gizli oturumlara da katıldık. Herkes biliyor. Genel Kurul'da, gizli oturumlara tüm milletvekilleri katıldı, katılıyor. Ancak burada, komisyonda bir iç tüzük maddesi ileri sürülerek Komisyon Başkanı, komisyon toplantısından çıkmamızı istedi. Biz, bu komisyonda kalabilirdik. Bürokratları tuttu, milletvekillerinin dışarı çıkmasını istedi. Bugün Meclis Dışişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti, MHP milletvekilleri, komisyonun bu kararına destek vererek bir skandala imza attı" dedi.

"Gizli oturumlara dahi katılırken çıkarıldık"

Gergerlioğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Komisyondan milletvekili çıkartıldı. Bu nasıl bir skandaldır? Genel kurulda gizli oturuma katılabilirken burada katılmamız istenmedi. Öncesinde yazı da beyan edilmedi. Yarım saat kadar gecikildi. Üç milletvekili olarak oturduğumuzu görünce Sayın Hakan Fidan yarım saat gecikmeyle geldi. Anlaşılan kuliste konuştular. 'Ne yapalım? Ne edelim? Bu milletvekillerini dışarı çıkarmak için nasıl bir taktiğe başvuralım' kurguları yapıldı. Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtuluş'a da buradan sesleniyorum: Bu skandala nasıl izin veriyorsunuz? Komisyon başkanlıklarının yönetimi sizin yetkinizdedir. Böylesi bir rezalete nasıl imkan veriyorsunuz?"

"Bu darbeden başka bir şey değil"

Komisyon toplantısından çıkarılmalarının Meclis’e yapılmış bir darbe olduğunu söyleyen Gergerlioğlu, "Şu anda Dışişleri Komisyonu Başkanı bu milletin Meclis'ine bir darbe yapmıştır. 15 Temmuz'da bir darbe yapıldığını söyleyenler bugün bu Meclis'in Komisyonu'na, bu Meclis'e, milletvekillerine, millete bir darbe yapmıştır. Bu darbeden başka hiçbir şey değildir" diye konuştu.

(RT)