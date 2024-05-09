Vegan, vejetaryen ve glutensiz tarifler: Mösyö Şokola’nın Resimli Yemek Kitabı

Mösyö Şokola Instagram sayfasıyla tanınan Berat Çokal’ın 99 tarifinden oluşan "Mösyö Şokola’nın Resimli Yemek Kitabı" Düşbaz Kitaplar'dan okurla buluştu.

"Bir ev aşçısı tarafından ev mutfakları için hazırlanmış" kitaptaki çoğu tarifin vegan, vejetaryen ve glutensiz alternatifleri de sunuluyor.

Çocukluk günlerinden bu yana ev mutfaklarında kazandığı tecrübelerini ve yıllardır bu alanda yaptığı araştırmalarını kitabında bir araya getiren Berat Çokal, dünya mutfağında kullanılan teknikleri ev mutfağına taşıyarak herkesin iyi yemek yapabileceğini göstermeyi amaçlıyor.

Arka kapaktan:

"...çünkü bu kitap, bir şef kitabı değil.

"... çünkü bu kitabın içinde tarifi hazırlarken evinize hiç sokmadığınız ya da adını daha önce duymadığınız bir malzeme yok.

.... çünkü bu kitaptaki tarifler bir ev aşçısı tarafından ev mutfaklarına ve tüm mutfak sevdalılarına özel hazırlandı.

"... çünkü kitapta “acaba” diyebileceğiniz tek bir belirsiz nokta yok; her şey açık, net ve şeffaf.

"... çünkü bir malzeme için şehirde nadir bulunan bir süpermarkete gitmenize ya da hiç duymadığınız bir malzeme için aktar aktar dolaşmanıza gerek yok, her bir malzemeye kolaylıkla erişebilirsiniz."(AÖ)