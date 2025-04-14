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Yayın Tarihi: 14 Nisan 2025 12:50
 ~ Son Güncelleme: 14 Nisan 2025 14:16
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Vefa Lisesi öğrencilerinden oturma eylemi

bianet’e konuşan bir öğrenci, “Gelecek kaygısı yaşadığımız için buradayız. Yoksa biz de isteriz dersimize girelim, okulumuza devam edelim ama bize bu fırsatı vermiyorlar,” dedi.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
Fotoğrafta Vefa Lisesi binası ve bahçesinde oturma eylemi yapan öğrenciler görülüyor.
Fotoğraf ve videolar: Ali Dinç/bianet

İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Vefa Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin gerekçesiz şekilde görev yerlerinin değiştirilmesini protesto etti. Öğrenciler okul bahçesinde oturma eylemi gerçekleştirdi.

Öğrenciler sık sık “Vefa uyuma, öğretmenine sahip çık”, “Hak, hukuk, adalet”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” ve “Vefa’da çeviğin ne işi var” sloganları attı.

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Öğrencilerin eylemine Vefa Lisesi mezunlarının yanı sıra, Kadir Has Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi öğrencileri kapı önünden destek verdi. Ayrıca, Vefa Lisesi mezunu olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de öğrencilere destek amacıyla okul önüne geldi.

Vefa Lisesi öğrencileri ve mezunları görevden alınan öğretmenleri için okul binası önünde basın açıklaması okudu. Basın açıklamasını TİP Milletvekili Sera Kadıgil okudu.

Görseli Büyüt

“Baskılara boyun eğmeyeceğiz”

Vefa Lisesi öğrencileri ve mezunları, görevden alınan öğretmenler için okul binası önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı, TİP Milletvekili Sera Kadıgil okudu.

153 yıllık tarihiyle Vefa Lisesi’nin Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olduğunu hatırlatan Kadıgil, son dönemde yaşanan haksızlıklar karşısında sessiz kalmayacaklarını ifade etti.

Kadıgil, mağdur edilen öğretmenler için toplandıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Proje okullara yönelik uygulanan ve kimi okullarda yıllardır sistematik olarak devam eden bu atama sistemi, ülkenin parlak zihinlerine, bu zihinlerin yetiştirdiği okullara vurulan bir darbeden başka bir şey değildir.”

“Vefalılar olarak baskılara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz” diyen Kadıgil, “Karanlığa sırtımızı dönmeye hazırız. Aşağı bakmıyoruz, susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Görseli Büyüt

“Gelecek kaygısı yaşıyoruz”

bianet’e konuşan bir Vefa Lisesi öğrencisi, öğretmenleri Emine Gül, Baki Duyucu ve Sema Özer’in okuldan alındığını belirterek, “Biz böyle bir kültürle yetişmiş insanlar değiliz. Eğer bizi böyle yetiştiren, sürekli yanımızda olan bu insanları bizden koparmak istiyorlarsa, biz buradayız.”

Öğrenci, yaşadığı gelecek kaygısını ise şu sözlerle ifade etti:

“Eğitim hakkımıza yapılan her müdahale, doğrudan geleceğimize yapılmış bir müdahaledir. Bu yüzden burada, bu eylemdeyiz. Yoksa biz de isteriz dersimize girelim, okulumuza devam edelim ama bize bu fırsatı tanımıyorlar.Sürekli küçük müdahalelerle bizi ve okul yönetimini değiştirmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz.”

Görseli Büyüt

Kadıgil: “Okullara son darbeyi vuruyorlar”

bianet’e konuşan TİP Milletvekili Sera Kadıgil, “Sistematik bir şekilde içini boşaltmaya çalıştıkları okullarımıza son darbeyi vuruyorlar,” dedi.

“Şu anda yandaş müdürler eliyle, o müdürlerin beğenmediği öğretmenler, tamamen keyfi gerekçelerle okullardan sürülüyor,” diyen Kadıgil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Seçme ve seçilme hakkına darbe yapmaya çalışan bir rejim tarafından yönetiliyoruz. Bu rejim, sadece üniversitelerimize değil, liselerimize kadar el atmış durumda. Ama ne mutlu ki, Recep Tayyip Erdoğan iktidarının dördüncü, beşinci yılında doğan gençler okul bahçelerini doldurarak ‘Bu karanlığa teslim olmayacağız’ diyorlar.”

Kadıgil, “Bu ülkenin gençliği teslim olmuyor, bu ülke teslim olmuyor,” diyerek sözlerini sonlandırdı.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
vefa lisesi lise öğrencilerinin eylemleri
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı. Halkevleri 12. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri sahibi.

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