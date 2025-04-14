Vefa Lisesi öğrencilerinden oturma eylemi

“Gelecek kaygısı yaşıyoruz”

bianet’e konuşan bir Vefa Lisesi öğrencisi, öğretmenleri Emine Gül, Baki Duyucu ve Sema Özer’in okuldan alındığını belirterek, “Biz böyle bir kültürle yetişmiş insanlar değiliz. Eğer bizi böyle yetiştiren, sürekli yanımızda olan bu insanları bizden koparmak istiyorlarsa, biz buradayız.”

Öğrenci, yaşadığı gelecek kaygısını ise şu sözlerle ifade etti:

“Eğitim hakkımıza yapılan her müdahale, doğrudan geleceğimize yapılmış bir müdahaledir. Bu yüzden burada, bu eylemdeyiz. Yoksa biz de isteriz dersimize girelim, okulumuza devam edelim ama bize bu fırsatı tanımıyorlar.Sürekli küçük müdahalelerle bizi ve okul yönetimini değiştirmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz.”