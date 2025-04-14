Vefa Lisesi öğrencilerinden oturma eylemi
İstanbul’un Fatih ilçesinde bulunan Vefa Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin gerekçesiz şekilde görev yerlerinin değiştirilmesini protesto etti. Öğrenciler okul bahçesinde oturma eylemi gerçekleştirdi.
Vefa Lisesi öğrencileri, gerekçe gösterilmeden görev yeri değiştirilen öğretmenleri için okul bahçesinde oturma eyleminde.— bianet (@bianet_org) April 14, 2025
📹: @alidnc4 pic.twitter.com/QJO7kbDTeK
Öğrenciler sık sık “Vefa uyuma, öğretmenine sahip çık”, “Hak, hukuk, adalet”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz” ve “Vefa’da çeviğin ne işi var” sloganları attı.
Proje okulu atamalarına tepki: “Değerlendirmeler ne şeffaf ne objektif”
Öğrencilerin eylemine Vefa Lisesi mezunlarının yanı sıra, Kadir Has Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi öğrencileri kapı önünden destek verdi. Ayrıca, Vefa Lisesi mezunu olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil de öğrencilere destek amacıyla okul önüne geldi.
Oturma eylemi yapan Vefa Lisesi öğrencilerine, mezunlar okul binası önünde destek veriyor.— bianet (@bianet_org) April 14, 2025
📹: @alidnc4 pic.twitter.com/pfhRO0HAhH
Vefa Lisesi öğrencileri ve mezunları görevden alınan öğretmenleri için okul binası önünde basın açıklaması okudu. Basın açıklamasını TİP Milletvekili Sera Kadıgil okudu.
“Baskılara boyun eğmeyeceğiz”
Vefa Lisesi öğrencileri ve mezunları, görevden alınan öğretmenler için okul binası önünde bir basın açıklaması yaptı. Açıklamayı, TİP Milletvekili Sera Kadıgil okudu.
153 yıllık tarihiyle Vefa Lisesi’nin Türkiye’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olduğunu hatırlatan Kadıgil, son dönemde yaşanan haksızlıklar karşısında sessiz kalmayacaklarını ifade etti.
Kadıgil, mağdur edilen öğretmenler için toplandıklarını belirterek şunları kaydetti:
“Proje okullara yönelik uygulanan ve kimi okullarda yıllardır sistematik olarak devam eden bu atama sistemi, ülkenin parlak zihinlerine, bu zihinlerin yetiştirdiği okullara vurulan bir darbeden başka bir şey değildir.”
“Vefalılar olarak baskılara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz” diyen Kadıgil, “Karanlığa sırtımızı dönmeye hazırız. Aşağı bakmıyoruz, susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.
“Gelecek kaygısı yaşıyoruz”
bianet’e konuşan bir Vefa Lisesi öğrencisi, öğretmenleri Emine Gül, Baki Duyucu ve Sema Özer’in okuldan alındığını belirterek, “Biz böyle bir kültürle yetişmiş insanlar değiliz. Eğer bizi böyle yetiştiren, sürekli yanımızda olan bu insanları bizden koparmak istiyorlarsa, biz buradayız.”
Öğrenci, yaşadığı gelecek kaygısını ise şu sözlerle ifade etti:
“Eğitim hakkımıza yapılan her müdahale, doğrudan geleceğimize yapılmış bir müdahaledir. Bu yüzden burada, bu eylemdeyiz. Yoksa biz de isteriz dersimize girelim, okulumuza devam edelim ama bize bu fırsatı tanımıyorlar.Sürekli küçük müdahalelerle bizi ve okul yönetimini değiştirmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz.”
Kadıgil: “Okullara son darbeyi vuruyorlar”
bianet’e konuşan TİP Milletvekili Sera Kadıgil, “Sistematik bir şekilde içini boşaltmaya çalıştıkları okullarımıza son darbeyi vuruyorlar,” dedi.
🗣️Mezun olduğu Vefa Lisesi öğrencilerine desteğe gelen TİP Milletvekili @serakadigil:— bianet (@bianet_org) April 14, 2025
“Bu devam eden bir darbe süreci. Seçme ve seçilme hakkımıza darbe yapan bir rejim tarafından yönetiliyoruz. Ve rejim liselerimize kadar el atmış durumda.”
📹: @alidnc4 pic.twitter.com/0YaC9ZYnJi
“Şu anda yandaş müdürler eliyle, o müdürlerin beğenmediği öğretmenler, tamamen keyfi gerekçelerle okullardan sürülüyor,” diyen Kadıgil, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Seçme ve seçilme hakkına darbe yapmaya çalışan bir rejim tarafından yönetiliyoruz. Bu rejim, sadece üniversitelerimize değil, liselerimize kadar el atmış durumda. Ama ne mutlu ki, Recep Tayyip Erdoğan iktidarının dördüncü, beşinci yılında doğan gençler okul bahçelerini doldurarak ‘Bu karanlığa teslim olmayacağız’ diyorlar.”
Kadıgil, “Bu ülkenin gençliği teslim olmuyor, bu ülke teslim olmuyor,” diyerek sözlerini sonlandırdı.
(AD)