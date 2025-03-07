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Yayın Tarihi: 7 Mart 2025 11:03
 ~ Son Güncelleme: 7 Mart 2025 11:07
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Vedat Milor'a “Kent Lokantası” soruşturması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kent Lokantası'nın videoda örtülü reklamının yapıldığı iddiasıyla Vedat Milor'dan yazılı açıklama talep edildiği duyuruldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Vedat Milor'a “Kent Lokantası” soruşturması
Fotoğraf: Ali Dinç / bianet

Yemek eleştirmeni Vedat Milor'e, Ticaret Bakanlığı'nca "örtülü reklam" yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldı. İBB'nin Kent Lokantası'na giderek YouTube kanalı için video çeken gurme isimden yazılı savunma istendiği öne sürüldü.

Ticaret Bakanlığı, gastronomi yazarı ve yemek eleştirmeni Vedat Milor'un YouTube kanalında 4 Ocak 2025 tarihinde yayınlanan "40 Liraya 4 Çeşit Yemek: Bu Fiyat Gerçek mi?" başlıklı video hakkında inceleme başlattığını duyurdu. Bakanlık, bir CİMER başvurusu üzerine başlatılan incelemenin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61. maddesi kapsamında ele alındığını açıkladı.

Bakanlıktan açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kent Lokantası'nın videoda örtülü reklamının yapıldığı iddiasıyla Vedat Milor'dan yazılı açıklama talep edildiği belirtildi. Açıklamada, 03 Mart 2025 tarihinde Milor'a resmi yazı gönderildiği ve gelecek cevabın ardından dosyanın Reklam Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanacağı ifade edildi.

Örtülü reklam incelemesi nasıl yapılıyor?

Örtülü reklam, tüketicilerin bir ürün veya hizmetin tanıtıldığını açıkça anlamadan maruz kalmasına sebep olan pazarlama yöntemi olarak tanımlanıyor. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61. maddesi, bu tür uygulamaları yasaklıyor ve ihlal halinde Reklam Kurulu tarafından yaptırım uygulanabiliyor.

Eğer Reklam Kurulu, Milor'un videosunu örtülü reklam olarak değerlendirirse, idari para cezası veya videonun kaldırılması gibi yaptırımlar söz konusu olabilecek. Ancak sürecin nasıl işleyeceği, Milor'un vereceği yanıt ve kurulun değerlendirmesine bağlı olacak.

İmamoğlu: Daha çok kent lokantası açılacak

 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ticaret Bakanlığı'nın gastronomi yazarı Vedat Milor hakkında 'Kent Lokantası' yayını için soruşturma açmasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kent Lokantasına giden bazı yazarlar hakkında soruşturma açıldığını öğrendim. Önce dalga geçtiler, sonra küçümsediler, şimdi de gidenlerle uğraşıyorlar. Yazık. Bu lokantalar yoksulun, dar gelirlinin, emeklinin saraylarıdır. Daha çok açılacak" dedi.

Ne olmuştu?

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait Kent Lokantası'nda yemek yiyen, o anları YouTube hesabından "40 Liraya Dört Çeşit Yemek: Bu Fiyat Gerçek mi?" başlıklı bir videoyla paylaşan Vedat Milor'a "Örtülü reklam" yaptığı gerekçesiyle Milor'dan "yazılı görüş" istedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu kent lokantası vedat milor
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