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HABER
Yayın Tarihi: 16 Haziran 2024 10:35
 ~ Son Güncelleme: 16 Haziran 2024 16:02
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Vedat Aydın mezarı başında anıldı

Vedat Aydın’ın mezarı başında konuşan Gültan Kışanak, "Vedat Aydın karanlık bir dönemde katledildi. Hepimizin umudu bir gün burada aydınlık günlerin müjdesini vermek. Vedat Aydın bunu hak ediyor" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Vedat Aydın mezarı başında anıldı
Fotoğraf:MA

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır  İl Örgütü, 5 Temmuz 1991 tarihinde JİTEM tarafından kaçırıldıktan iki gün sonra cenazesi Elazığ'ın Maden ilçesinde bulunan Halkın Emek Partisi (HEP) Diyarbakır İl Başkanı Vedat Aydın'ı mezarı başında andı.

Diyarbakır Yenişehir'deki Mardinkapı Mezarlığı'nda yapılan anmaya, Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma, Dayanışma Birlik ve Kültür Derneği (MEBYA-DER), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), DEM Parti milletvekilleri Adalet Kaya, Meral Danış Beştaş ve Kürt Siyasetçisi Gültan Kışanak katıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, DEM Parti Diyarbakır İl Eş Başkanı Abbas Şahin, Vedat Aydın cinayetinin ardından 33 yılın geçtiğini hatırlatarak, “Bu cinayetlerin aydınlatılmaması ardında nasıl karanlık bir zihniyetin olduğunu gösteriyor” dedi. 

Vedat Aydın'ın Cenazesini Anlatıyorlar
10 TEMMUZ 1991/ DİYARBAKIR
Vedat Aydın'ın Cenazesini Anlatıyorlar
10 Temmuz 2013

“Onurlu bir barış sağlansın” 

Ardından konuşan Vedat Aydın'ın kardeşi Veysi Aydın, bu bayramda onurlu bir barış dilediklerini belirterek, "Kürt halkının mücadelesi bugün çok önemli bir noktada. Artık kan dursun. Onurlu bir barış sağlansın" diye konuştu.

“Önce öldüren sonra aklayan zihniyet” 

Vedat Aydını Ersever Ekibi Öldürdü
10 Mart 2004

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Tahir Elçi davasında sanık polislere verilen kararı hatırlatarak, “Bugüne kadar katledilen arkadaşlarımızı ‘bilinmeyen bir kurşun öldürdü’ diyemezler. Daha 3 gün önce Tahir’in katillerine beraat kararı verdiler. Önce öldüren, sonra onları aklayan aynı zihniyetin farklı parçalarıdır. Bugün AKP’dir yarın başka bir parti olabilir. Ama Vedat Aydın katledildiğinde iktidarda olanlarla, Tansu Çiller ile bugün AKP’nin hiçbir farkı yok” ifadelerini kullandı. 

Kürt siyasetçi Gültan Kışanak ise mezarlığa karanfil bırakırken, "Vedat Aydın karanlık bir dönemde katledildi. Hepimizin umudu bir gün buraya gelip aydınlık günlerin müjdesini vermek. Vedat Aydın bunu hak ediyor" dedi. 

Anma, okunan duaların ardından sona erdi. 

(AD)

Vedat Aydın
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