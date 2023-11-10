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Yayın Tarihi: 10 Kasım 2023 14:51
 ~ Son Güncelleme: 10 Kasım 2023 16:37
3 dk Okuma

Vedat Ahsen Coşar: Yargının siyasallaşması çok tehlikeli bir noktaya geldi

TBB eski başkanlarından Vedat Ahsen Coşar, yargıdaki krizi değerlendirdi: “Bu noktaya planlı bir şekilde gelindi. İlk sinyali kararın gönderildiği İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi verdi. Mahkeme, topu Yargıtay’a attı. Hukuksuzluk ve asıl kriz burada başladı."

Ruken Tuncel
Ruken Tuncel

Ruken Tuncel
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/10/cosar-kriz-13-agir-ceza-mahkemesinin-karariyla-basladi.jpg
Fotoğraf: AA/arşiv

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uymaması ve AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından başlayan tartışmalar sürüyor.

3. Ceza Dairesi, Türkiye tarihinde öncesi olmayan bir karara imza attı ve AYM’yi Anayasa'yı ihlal etmekle suçladı. Kararda, AYM’nin “Anayasa hükümlerini ihlal ettiği ve kendisine verilen yetki sınırlarını yasal olmayacak şekilde aştığı” ileri sürüldü.

Hukukçuların tepkisini toplayan karar, “Anayasal sistemi ortadan kaldırmaya yönelik bir darbe” olarak tanımlandı.

Peki, yüksek yargıdaki bu kriz nasıl çözülür, devam etmesi nelere sebep olur?

Türkiye Barolar Birliği (TTB) önceki dönem başkanlarından Vedat Ahsen Coşar, bianet’e yorumladı.

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"Bu kriz büyük bir kaos yaratır"

Coşar, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararını "yargının siyasallaşmasının ortaya çıkardığı bir kriz olarak” değerlendirdi:

"Siyasetin yargıya müdahalesi ve yargının siyallaşmasının sıkıntılarını zaten yaşıyorduk ama son dönemlerde bu çok daha belirgin ve tehlikeli bir noktaya geldi. Bu karar da yargının siyasallaştığının en somut örneklerinden biri. Ancak böyle bir durum daha önce hiç yaşanmadı ve bu kriz büyük bir kaos yaratır."

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"Bu noktaya planlı bir şekilde gelindi"

“Planlı bir şekilde” bu noktaya gelindiğini vurgulayan Coşar, kararın gönderildiği İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 'ilk sinyali verdiğini' söyledi: “AYM kararı Resmi Gazete yayımlanıyor, ‘kararı uygula’ diye mahkemeye gönderiyor ancak 13. Ağır Ceza Mahkemesi topu Yargıtay’a attı. Hukuksuzluk ve asıl kriz burada başladı ve arkasından nasıl bir kararın geleceğini de gösteriyordu.”

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"Yargı eliyle darbe yapmaktır"

Yargıtay’ın “AYM’nin görev sınırlarını aştığı” değerlendirmesine tepki gösteren Coşar, sözlerine şöyle devam etti: “Anayasa Mahkemesi kendisine verilmiş görevi yerine getiriyor. Can Atalay'la ilgili olarak verdiği karar da bu nitelikte bir karar. Dolayısıyla 3. Ceza Dairesi’nin kararını kabul etmek mümkün değil. Bu yargı eliyle bir darbe yapmaktır."

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"Yetki ve görevleri farklı"

Coşar, “Yargıtay’ın AYM’nin üstünde olduğuna” yönelik açıklamaları da eleştirerek şunları söyledi:

“Ne Yargıtay Anayasa Mahkemesi’nin üstünde ne de Anayasa Mahkemesi Yargıtay’ın üstünde. Bunların hepsi yüksek mahkemeler. Dolayısıyla ‘Ben senden daha üstünüm’ diye bir şey söz konusu olmaz. Hepsinin gündemleri, yetkileri farklı. Her biri kendi görev alanında, kendi yetki alanında kendisine kanunlar ve Anayasa'yla verilmiş olan görevleri yerine getiriyorlar. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bir üstünde veya ben Anayasa Mahkemesi'nin üstündeyim diye bir şey saçma.”

Can Atalay
Can Atalay'ın AYM dava süreci
25 Ekim 2022

(RT)

can atalay AYM Yüksek yargıda kriz
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
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bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

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