TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 03.10.2026 13:44 3 Cotmeh 2026 13:44
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 03.10.2026 14:17 3 Cotmeh 2026 14:17
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Vê hefteyê di biamag kurdiyê de

biamag kurdî di vê hefteyê de bi hilbijardineke berfireh a nivîsan ji wêjeyê heta muzîkê, ji tenduristiyê heta serhatiyan û ji ziman heta zanistê li benda xwêneran e.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Vê hefteyê di biamag kurdiyê de
*Dîmenek ji fîlma "Navnîşan"ê
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

biamaga kurdî ya vê hefteyê bi edîtoriya Aren Yıldırım û Ferhat Yaşar hat amadekirin.

biamaga kurdî di vê hefteya xwe de cih dide xebat û lêkolînên li ser mijarên weke wêje, muzîk, serpêhatî, huner, helbest, zanist, ziman, tenduristî û wêjeyê.

Rûpelek nû ji bo bianet kurdiyê: biamag kurdî
Rûpelek nû ji bo bianet kurdiyê: biamag kurdî
5 Îlon 2026

Ev naveroka berfireh a ku vê hefteyê tê pêşkêşkirin, bi analîzên di qadên wêje, ziman, huner û muzîkê de hewl dide ku valahiya di vê qadê de ji bo xwêneran tijî bike. biamaga kurdî bi tevlêkirina nivîsên di warê zanist û tenduristiyê de, çarçoveya xwe ya weşanê ji sînorên rojeva siyasî derbas dike û ber bi hilberîna zanîna piralî ve dibe.

Naverokên vê hefteyê weha ne:

Sinem Aydinli di vê nivîsê de behsa çîroka xwe ya hînbûna kurdî dike û vê yekê di çarçoveya berpirsiyariya etîk û zextên siyasî û dîrokî yên li ser ziman de dinirxîne.

Samî Tan di nivîsa xwe de balê dikişîne ser daxwaza Kurdan a ji bo perwerdehiya bi zimanê dayikê. Her weha Tan modela waneyên vebijêrkî ya dewletê weke çareserî nabîne û weke polîtîkaya pişaftinê dinirxîne. "Modela Perwerdehiya Pirzimanî ya li ser Bingeha Zimanê Zikmakî" weke çareserî pêşniyar dike.

Dilşah Kaymaz bi analîz û rexneyeke kûr a sosyo-ekonomîk û çandî balê dikişîne ser bandora kapîtalîzma platformên dîjîtal û zextên algorîtmayan a li ser muzîka bi zimanê kêmneteweyan/bindestan.

Eser Çetin vê hefteyê jî li ser tenduristiyê nivîsiye. Bi zimanekî sade û fêmbar behsa apandîsitê kiriye. Çetin di nivîsê de hem têgehên bijîşkî radigihîne hem jî bi mînakên ji ziman û jiyana rojane mijarê şênber dike.

Berîvan Kayî di nivîsa xwe de tecrûbeyeke vegantiyê û çîroka jiyanê ya aktivîsteke laz bi hev ve girê dide û behsa hevdîtina kampa veganan li Westana Wanê dike.

Mazhar Rojava di nivîsa xwe ya bi navê “Nivîsîn: Karê yezdan û sihêrbazan” de bi zimanekî wêjeyî û hestiyar behsa têkiliya xwe ya kûr û tevlihev a bi nivîsandinê re dike.

Ayşenur Ozelê di nivîsa xwe ya vê hefteyê de geşedaneke girîng a fîzîk û teknolojiya quantûmî aniye pêşberî xwendevanan.

Mehmet Erbeyi bi zimanekî xweş, herêmî, resen û bi şêwazekî mizahî û xwerû behsa serhatiya xwe ya tal û bi êş a çûna cem dixtorê diran kiriye.

Dilşêr Bêwar bi rêya metafor, hêmanên xwezayê, helbestiyeta ziman û hestên kûr ên aîdiyetê, behsa rastiya jiyanê dike.

Siya Robîn di vê nivîsa xwe de nirxandina berhema helbestvan Lal Laleş a bi navê “Talibên Eşqê” dike.

Pêşniyara guhdarkirinê ya vê hefteyê

(AY)



Cihê Nûçeyê
Stenbol
biamag kurdî bianet Kurdî
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê