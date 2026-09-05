TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 05.09.2026 12:52 5 Îlon 2026 12:52
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 05.09.2026 14:06 5 Îlon 2026 14:06
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Vê hefteyê di biamag kurdiyê de

biamag êdî bi kurdî ye jî! Her Yekşema destpêkê a her mehê bi gotar, hevpeyvîn û analîzên akademîk û tematîk li benda we ye. biamag kurdî di hefteya xwe ya yekem de xebat û lêkolînên li ser mijarên rojnamegeriya aştîparêz, muzîk, huner, zanist, ziman, tenduristî, wêje û helbestê li xwe digire.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Dîmenê mezin bike
Vê hefteyê di biamag kurdiyê de
*Dimenek ji fîlma "Zer"
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

biamaga kurdî a vê hefteyê ango a hefteya yekem bi edîtoriya Aren Yildirim û Ferhat Yaşar amade bû. biamaga kurdî vê hefteyê cih daye xebat û lêkolînên li ser mijarên rojnamegeriya aştîparêz, muzîk, huner, zanist, ziman, tenduristî, wêje û helbestê.

Ev naveroka berfireh a ku di hefteya destpêkê de tê pêşkêşkirin, hewl dide ku pîvanên rojnamegeriya mafparêz bi analîzên li ser çand, huner û muzîkê re bike yek. Bi zêdekirina nivîsên di qadên zanist û tenduristiyê de, biamag kurdî çarçoveya xwe ya weşanê ji sînorên rojeva siyasî derbas dike û ber bi hilberîna zanîna piralî ve dibe.

Ji aliyekî ve teorî û pratîka rojnamegeriya mafparêz dixe navenda nîqaşê, ji aliyê din ve jî bi rêya xebatên li ser zanist, tenduristî û zimannasiyê hewl dide ku valahiya di weşangeriya kurdî de bi metnên kûr û resen dagire.

Aren Yildirim di nivîsa xwe de behsa rojnamageriya bianet kurdiyê û avabûna biamag kurdiyê dike.

Ozgur Amed li ser pirtûka James Morris Blaut a bi navê "Modela Cîhanê ya Mêtingeran" (Sömürgeciliğin Dünya Modeli-Dergah Yayın.) nivîsiye. Amed di nivîsê de hewl dide bide nîşandan ku têgeha "navend-Ewropa" efsaneyeke ava-kirî ye û divê em dîroka cîhanê ne ji çavê mêtingeran, di çarçoveya wekheviya civakan û rastiya kolonyalîzmê de bixwînin.

Dilşah Kaymazê nivîseke bi sernavê “Hêz û sînora dengê jinê” nivîsiye ku balê dikişîne ser dengbêjiya jinan a li hemberî sansura patriyarkal û zextên civakî.

Ayşenur Ozelê li ser veguhezbariya nîkelatan nivîsiye ku behsa xebitîn û taybetmendiyên superveguhêzbaran dike.

Mirad Bayram di nivîsa xwe ya bi sernava Di medyaya Kurdî de tecrubeya “Rojnamegeriya Aştîparêz” de behsa ezmûn û astengiyên di medyaya kurdî de li pêş rojnamegeriya aştîparêze, dike.

Siya Robin bi nirxandineke kûr çûye nav cîhana helbestên Kamiran Alî Bedirxan. Bi vê lêkolîna xwe ya têr û tijî, nirxandineke gelekî hêja û berz diyarî xwendevanan kiriye.

Mehmet Erbey behsa serpêhatiya ger û geşta xwe ya li Dersîmê kiriye.

Sami Tan nivîsek li ser kurdî nivîsiye ku behsa rewşa kurdî û nakokî û dubendîyên siyasî yên li pêş kurdî dibe asteng dike.

Eser Çetin di nivîsa xwe de ji bo tenduristiyê bandor û zirara germahiya zêde ya li Ewropayê nirxandiye.

Pêşniyara guhdarkirinê

(AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
biamag biamag kurdî biamag yekşem
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê