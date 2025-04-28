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DÜNYA
Yayın Tarihi: 28 Nisan 2025 17:00
 ~ Son Güncelleme: 28 Nisan 2025 17:00
2 dk Okuma

Vatikan'daki papalık seçimi süreci 7 Mayıs'ta başlayacak

Kardinal Giovanni Battista Re'nin başkanlığında yapılacak Konklav'a 80 yaşın altındaki 135 Kardinalin katılması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Vatikan'daki papalık seçimi süreci 7 Mayıs'ta başlayacak
Fotoğraf: Canva

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesi'nde gözler 267. Papa'nın kim olacağına çevrildi.

Vatikan'ın resmî yayın organı Vatican News'te yer alan habere göre, Papa Francis'in cenazesi ve Konklav (Papalık Seçimi) için Roma'da bulunan Kardinaller bu sabah toplantı yaptı.

Kardinaller, Konklav'ın 7 Mayıs Çarşamba günü Vatikan'daki Sistine Şapeli'nde başlamasını kararlaştırdı.

Buna göre, Papa Francis'in hayatını kaybetmesi sonrasında kilise hukuku uyarınca "Sede Vacante" yani Latince "makamın boş olduğunun" ilân edildiği Vatikan'da, 26 Nisan'daki cenaze töreninden sonraki 9 günlük yas döneminin sonunda, papa belirleme süreci 7 Mayıs'ta başlayacak.

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135 Kardinal katılacak

Halihazırda Kardinaller Meclisi Dekanı olan Kardinal Giovanni Battista Re'nin başkanlığında yapılacak Konklav'a 80 yaşın altındaki 135 Kardinalin katılması bekleniyor.

Kurallara göre, seçimde üçte iki çoğunluğu kazanan yani 90 oy alan Kardinal, görevi kabul etmesi durumunda yeni Papa ilân edilecek ve 1,4 milyarlık Katolik aleminin yeni ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olacak. 

Kardinallerin yüzde 80’i Papa Francis tarafından atandı; bu da ilk kez oy kullananların yarısından azının Avrupalı olduğu anlamına geliyor. Kardinaller hem gelenekçi hem ilerici isimlerden oluştuğu için seçim tahminleri güçleşiyor. Yeni Papa Afrikalı ve Asyalı olabileceği gibi Vatikan’dan geleneksel bir aday da seçilebilir.

İzleme önerisi

Wim Wenders'in yönettiği "Papa Francis: Sözünün Eri Bir Adam" (Pope Francis: A Man of His Word, 2018) belgeseli Papa Francis’in yoksulluk, çevre, göçmenlik ve barış konularındaki mesajlarını kendi ağzından aktarıyor. Belgesel, Francis’in dünya genelindeki seyahatlerine, yoksul mahalleleri, mülteci kamplarını, hapishaneleri ve dini açıdan önemli mekânları ziyaretlerine de yer veriyor.

Belgesel, Francis’in Cizvit (Jesuit) kimliği ve küresel meselelere yaklaşımını derinlemesine anlamak isteyenler için değerli bir kaynak. Çeşitli dijital platformlarda izlenebilen yapım, Türkiye'deki Netflix kütüphanesinde de yer alıyor.

Öte yandan, eleştirmenlerden tam not alan ve 2025 Oscar töreninde de En İyi Film dahil sekiz Oscar adaylığı kazanan ve En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü'nü kazanan Conclave (Konsey) filmi de Francis'in vefatından sonra izlenme rekorları kırdı. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Vatikan Papa Francis Cizvit Wim Wenders
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