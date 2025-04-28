Vatikan'daki papalık seçimi süreci 7 Mayıs'ta başlayacak

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis'in 21 Nisan'da hayatını kaybetmesinin ardından Katolik Kilisesi'nde gözler 267. Papa'nın kim olacağına çevrildi.

Vatikan'ın resmî yayın organı Vatican News'te yer alan habere göre, Papa Francis'in cenazesi ve Konklav (Papalık Seçimi) için Roma'da bulunan Kardinaller bu sabah toplantı yaptı.

Kardinaller, Konklav'ın 7 Mayıs Çarşamba günü Vatikan'daki Sistine Şapeli'nde başlamasını kararlaştırdı.

Buna göre, Papa Francis'in hayatını kaybetmesi sonrasında kilise hukuku uyarınca "Sede Vacante" yani Latince "makamın boş olduğunun" ilân edildiği Vatikan'da, 26 Nisan'daki cenaze töreninden sonraki 9 günlük yas döneminin sonunda, papa belirleme süreci 7 Mayıs'ta başlayacak.

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135 Kardinal katılacak

Halihazırda Kardinaller Meclisi Dekanı olan Kardinal Giovanni Battista Re'nin başkanlığında yapılacak Konklav'a 80 yaşın altındaki 135 Kardinalin katılması bekleniyor.

Kurallara göre, seçimde üçte iki çoğunluğu kazanan yani 90 oy alan Kardinal, görevi kabul etmesi durumunda yeni Papa ilân edilecek ve 1,4 milyarlık Katolik aleminin yeni ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olacak.

Kardinallerin yüzde 80’i Papa Francis tarafından atandı; bu da ilk kez oy kullananların yarısından azının Avrupalı olduğu anlamına geliyor. Kardinaller hem gelenekçi hem ilerici isimlerden oluştuğu için seçim tahminleri güçleşiyor. Yeni Papa Afrikalı ve Asyalı olabileceği gibi Vatikan’dan geleneksel bir aday da seçilebilir.