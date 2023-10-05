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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 5 Ekim 2023 15:36
 ~ Son Güncelleme: 5 Ekim 2023 15:37
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Vatan Partisi'nden LGBTİ+'ları hedef gösteren kanun önerisi

Öneri, önümüzdeki günlerde Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı önderliğindeki bir heyet tarafından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a sunulacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/05/vatan-partisi-nden-lgbti-lari-hedef-gosteren-kanun-onerisi.jpg

LGBTİ+'ları hedef gösteren ve hakkında ceza yaptırımı öngören kanun önerisini bir basın açıklamasında duyurdu.

Öneri, önümüzdeki günlerde Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı önderliğindeki bir heyet tarafından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a sunulacak.

“Aileyi koruyacaklar”mış

Perinçek, şöyle dedi:

"Emperyalist batıdan gelen ideolojik baskılarla oluşturulan 'toplumsal cinsiyet' kavramı altında, cinsiyetsizlik ve benzeri doğal olmayan cinsel kimlikler topluma dayatılmakta, eşcinsellik ve transseksüellik yaygınlaştırılmaktadır. Yabancı devlet parasıyla desteklenen LGBT propagandası ve örgütlenmesi, millî kültürümüzde ve ahlakımızda derinleşen yaralar açmaktadır."

"İnsanı, toplumu, sağlığı, genel ahlâkı ve kamu güvenliğini korumak, devletimizin anayasal görevidir. 'Doğal Olmayan Cinsel Kimlik ve İlişkilerin Propaganda ve Örgütlenmenin Suç Oluşturduğuna İlişkin Kanun'un amacı, LGBT propaganda ve örgütlenmesini ceza yaptırımına bağlayarak, devletimizi, toplumumuzu, aileyi ve insanımızı korumaktır."

(EMK)

Vatan Partisi LGBT hakları mücadelesi
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