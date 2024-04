Varufakis: "Beni Almanya'dan Yasaklayan Konuşma"

Bugün, Almanya içişleri bakanlığı bana karşı bir "betätigungsverbot" yayınladı; bu, her türlü siyasi faaliyetin yasaklanması anlamına geliyordu; yalnızca Almanya'yı ziyaret etme yasağı değil, aynı zamanda ülkede düzenlenen Zoom etkinliklerine katılım yasağı da. Almanya'daki etkinliklerde oynatıldığım kayıtlı bir videoya bile sahip olamıyorum.

Sorun dün, Avrupa'da Demokrasi Hareketi 2025'in (DiEM25) ev sahipliği yaptığı Filistin kongremizi dağıtmak için Alman polisinin Berlin'deki bir mekana baskın yapmasıyla ciddi anlamda başladı. Polis aşağıdaki duyguları yasaklarsa Almanya'nın nasıl bir toplum haline geleceğini kendiniz değerlendirin.

Germany's Interior Ministry has issued a “Betätigungsverbot” against me, a ban on any political activity. Not just a ban on visiting Germany but also from participation via Zoom. Here is the speech whose publication caused this ban. Judge for yourselves! https://t.co/rCufvdz9ze