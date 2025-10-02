“Vartinis Katliamı davasında beklentimiz onarıcı adalet”

Askerler, 3 Ekim 1993’te, Muş’un Korkut ilçesine bağlı Vartinis köyünde aynı aileden 7’si çocuk 9 kişiyi yakarak katletti.

Aradan geçen 32 yılda dava süreci, beraat ve zamanaşımı kararlarıyla sonuçlanarak sanıkların cezasız kalmasına neden oldu.

Muş Barosu Başkanı ve dosyanın avukatı Kadir Karaçelik, dava dosyasının zamanaşımına uğratılamayacak bir dosya olduğunu, kararı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdıklarını ve henüz buradan bir karar çıkmadığını söyledi.

“Cezasızlık kültürü”

Mezopotamya Ajansı’na konuşan Karaçelik, 1993’te yaşanan katliamın, ancak 2013 yılında davaya dönüşebildiğini hatırlatarak özetle şöyle dedi:

“Dosya mağduru taraflar olarak resmen sürgün edildik. Davada delil anlamında çok güçlü bir yerdeydik; ancak cezasızlık kültürüyle karşılaştık. Acele edilmesi talebimize rağmen tüm yargılama süreci çok ağırdan alındı. Verilen yargısal kararlarla sanığın firar etmesine göz yumuldu.

“[Barış] sürecine ilişkin ciddi bir beklenti söz konusu. Bu beklentilerden biri de onarıcı adaletin devreye girmesidir. 1990’lı yıllarda ağır insan hakları ihlallerine sebep olan bu vakaların akıbeti, hakikati bilme hakkı ve yüzleşme bu sürecin en önemli unsurlarından birini teşkil ediyor. Zamanaşımını hemencecik onaylayan bu karar, sürecin toplumsallaşması, inandırıcılık ve güven vericilik ruhuna ters. Vartinis, 1990’lı yılların karanlığında paramiliter ve militer güçlerin gerçekleştirdiği çok önemli bir katliam dosyasıydı. Ancak bu adaleti sağlayacak kararlar alınmadı. Adaletsiz kararların alındığı bir dosyaya dönüştü. Adalet sağlanana kadar hukuki mücadelemiz kaldığı yerden devam edecektir.”

Yargıtay Savcılığı: Dokuz Kişinin Yakıldığı “Vartinis” Etkili Soruşturulsun