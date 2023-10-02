Vartinis davası için İnsan Hakları Komisyonuna başvuru

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Muş Milletvekili Sezai Temelli, Vartinis davasıyla ilgili Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanlığına başvuru yaptı.

Muş’un Korkut ilçesine bağlı Vartinis (Altınova) beldesinde 3 Ekim 1993’te, aynı aileden 9 kişinin yakılarak öldürüldüğü katliama dair dava, Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yeniden görülüyor. Davanın tek sanığı Bülent Karaoğlu ise halen “firari”.

Davanın gelecek duruşması 3 Ekim 2023’te Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Zamanaşımı tehlikesi

Sezai Temelli başvurusunda, davanın zamanaşımına uğrama tehlikesi olduğunu belirtti:

“Madımak Katliamı Davası, Musa Anter Katliamı Davası gibi davalar, bu neticeye dair önemli ipuçlarıdır.

Vartinis Katliamı Davası ve 90’lı yıllarda işlenen benzer davalar insanlığa karşı suçlar kapsamında olup, bu tür davalara zaman aşımı yoktur.

Hakikatin ortaya çıkarılması, ailelerin acısının bir nebze de olsa telafisi, sürdürülen cezasızlık politikası karşısında hukuki bir sonucun çıkması, adalete olan güvenin yeninden tesis edilmesi için İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na çok açık bir şekilde görev ve sorumluluk düşmektedir.”

“Cezasızlık politikasına karşı”

Temelli bu sebeple Komisyondan bir heyetin davanın gelecek duruşmasına katılmasının, “cezasızlık politikasına karşı” ve halkın adalete olan güven duygusunun tesisi adına önemli olduğunu belirtti:

“Halk egemenliğinin temsil bulduğu Meclis’in insan hakları ihlallerine dair konuları gündeminde tutması, hakikatlerin ortaya çıkarılması ve geçmişle yüzleşmenin sağlanması adına elzemdir.”

Zamanaşımı riski var

Muş Barosu Başkanı, mağdur avukatı Kadir Karaçelik bianet’e yaptığı açıklamada zamanaşımı riskinden bahsetmişti:

“Dosyanın, 3 Ekim 2023’e kadar kesin karara bağlanmazsa zamanaşımı nedeniyle düşmesi tehlikesi var. Ancak tutuklama kararının infaz edilmesinin ardından dava sürecinin hızlanmasını, birkaç duruşmada karar verilmesini bekliyoruz. Dosya Yargıtay’a gittiğinde de zaten daha önceden hukuki açıdan incelenmiş bir dosya olduğundan hızlı şekilde hüküm verebilir.”

28 yıl sonra yakalama kararı çıktı

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı etkili bir soruşturma ve kovuşturma yapılmadığını belirterek beraat kararını bozmuş ve yargılanmanın yenilenmesi gerektiğini ifade etmişti.

Muş, Vartinis’te 3 Ekim 1993’te aynı aileden yedisi çocuk dokuz kişinin evlerinde yakılarak öldürülmesiyle ilgili davada Yargıtay 1. Ceza Dairesi de katliamının sorumlusunun dönemin Hasköy İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Bülent Karaoğlu olduğunu tespit etti.

Yargıtay, mahkemenin Karaoğlu hakkında verdiği beraat kararını “köyün yakılması emrini Yüzbaşı Karaoğlu vermiştir” diyerek bozdu.

Bu kararın ardından davanın görülmesine, 21 Eylül’de Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı ve Karaoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı ancak karar halen infaz edilmedi. (AS)