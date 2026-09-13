“Varoluşa darbe vurulmak isteniyor”: LGBTİ+’lara yönelik operasyonlara tepkiler

LGBTİ+ dernekleri, aktivistler ve mekanlara yönelik operasyonlara siyasetçiler, hukukçular, gazeteciler ve hak savunucuları sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi. Paylaşımlarda “aileyi koruma” söylemi eleştirilirken, LGBTİ+’ların ve örgütlenme alanlarının kriminalize edildiği vurgulandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, “Ailem Güvende” adı verilen operasyonların 15 ili kapsadığını, 162 kişi, dokuz dernek ve 13 işletme hakkında adli işlem yürütüldüğünü açıklamıştı.

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Saki: Suç uyduruyorsunuz

DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, LGBTİ+ derneklerine ve aktivistlere yönelik operasyonları kabul etmediklerini belirterek, “Suç uyduruyorsunuz. Uydurma suçlarla insanlara, dayanıştıkları mekanlara saldırıyorsunuz” dedi.

Operasyonları iktidarın “aileci, ahlakçı ve nefret üreten politikalarıyla” ilişkilendiren Saki, şöyle devam etti:

Hedef aldığınız derneklerin, insanların ortak noktası sizin dayattığınız aileci, ahlakçı ve nefret üreten politikalara karşı çıkmaları. ‘Aileyi koruma’ adı altında toplumu tek bir yaşam biçimine daraltmak, LGBTİ+’ları hedef göstermek ve hakları için mücadele edenleri kriminalize etmek istiyorsunuz.

Karaca: “Hedefe konan yaşam ve örgütlenme hakkıdır”

EMEP Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada operasyonların “aile ve çocukları koruma” söylemiyle meşrulaştırıldığını belirtti.

LGBTİ+’ların yaşam ve örgütlenme hakkının kriminalize edildiğini söyleyen Karaca, “Kimsenin yaşam hakkı Saray’ın onayına bağlı değil. LGBTİ’lerin yaşam ve örgütlenme hakkını savunmak, bu ülkede herkesin haklarını ve özgürlüğünü savunmaktır” ifadelerini kullandı.

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Boyunsuz: Zulüm ve baskı aileyi korumuyor

Anayasa Hukuku Profesörü Şule Özsoy Boyunsuz da “Ailem Güvende” operasyonunun LGBTİ+ dernekleri ve bireylere yönelik olduğunu belirtti.

“Baskı, doğuştan gelen bir yönelimi ortadan kaldırmıyor. Bu durum özenerek olmuyor, yaratılışları böyle” diyen Boyunsuz, “Zulüm ve baskı aileyi korumuyor. Faşizm koyu bir gece gibi insan hak ve özgürlüklerinin üstüne çöküyor” ifadelerini kullandı.

Boyunsuz, iktidarın politikalarını ekonomik durumla da ilişkilendirerek, “Bu baskı rejiminin yarattığı yoğun ekonomik yıkımı karşılayamaz oldu bu halk” dedi.

Koçak: LGBTİ+ hakları insan haklarıdır

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Yelda Koçak, Kaos GL ve diğer LGBTİ+ derneklerinin yönetim ve denetim kurulu üyeleri hakkında, yedek üyeler de dahil olmak üzere gözaltı kararları verildiğini ve ev baskınlarının gece yarısı başladığını hatırlattı.

“Var olmak da varoluşun haklarını savunmak da suç değildir” diyen Koçak, şöyle devam etti:

Daha da açık ve basit söyleyeyim: İnsan haklarından yanayım. LGBTİ+ hakları insan haklarıdır.

Gazeteci Özlem Akarsu Çelik de erişim engelleri ile polis operasyonlarının peş peşe gelmesine dikkat çekti.

“Bu nasıl bir nefret! Önce LGBTİ+ örgütlerin ve aktivistlerin sosyal medya hesapları engellendi ardından da polis operasyonu” diyen Çelik, Kaos GL yöneticileri ve çalışanlarıyla dayanışma mesajı verdi.

Çelik, “KAOS GL yöneticisi, emekçisi tüm dostların mücadelesinin tanığıyız. Onları bu baskılarla korkutamazsınız, varoluşu yasaklayamazsınız! LGBTİ+ hakları, insan haklarıdır” ifadelerini kullandı.

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ÇHD: Örgütlenme özgürlüğünü gasp eden saldırılar

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, LGBTİ+ derneklerinin yönetim ve denetim kurullarında görev yapan üyelerin ev baskınlarıyla gözaltına alındığını ve dernek ofislerinin basıldığını belirtti.

ÇHD, “Nefreti körükleyen, ahlakçı, aileci politikalarla örgütlenme özgürlüğünü gasp eden saldırıların karşısında, LGBTİ+’ların yanındayız” açıklamasını yaptı.

Keskin: Varoluşa bir darbe vurulmak isteniyor

Avukat ve insan hakları savunucusu Eren Keskin ise operasyonların 12 Eylül askeri darbesinin yıldönümüne denk gelmesine dikkat çekti.

“12 Eylül’ün yıl dönümünde hem de! Varoluşa bir darbe vurulmak isteniyor. Varoluş engellenemez” diyen Keskin, Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere aykırı hareket ettiğini belirtti.

Keskin, “Türkiye Devleti imzaladığı uluslararası sözleşmelere açık aykırı davranıyor” dedi.

DEM Parti: Gözaltılar derhal serbest bırakılsın

DEM Parti Kadın Meclisi, LGBTİ+ dernekleri, hak savunucuları ve dijital yayın mecralarına yönelik gözaltı, arama, el koyma ve erişim engelleme operasyonlarına tepki göstererek, "Toplumun güvenliği baskıyla ve yasaklarla değil; eşitlik, özgürlük, adalet ve yaşam hakkının güvence altına alınmasıyla mümkündür" açıklamasını yaptı.

DEM Parti Kadın Meclisi'nden yapılan yazılı açıklama özetle şöyle:

"LGBTİ+ derneklerini, hak savunucularını ve dijital yayın mecralarını hedef alan gözaltı, arama, el koyma ve erişim engelleme saldırılarını kabul etmiyoruz. 'Ailem Güvende' isminin verildiği bu operasyon, adından da anlaşılacağı üzere toplumu tahakküm altına alma operasyonudur. Tekçi ve cinsiyetçi politikaların ısrarla sürdürüldüğünün açık bir kanıtıdır.

Kadınlar her gün, 'güvenli' denilen ailelerin içerisinde şiddete maruz bırakılmakta, katledilmektedir. Farklı cinsel kimlikler bu ülkenin, ailelerin ya da toplumun güvenlik sorunu değildir. Asıl güvenlik sorunu; kadınların ve LGBTİ+’ların yaşamlarını tehdit eden şiddet, cezasızlık ve ayrımcılıktır. Hak savunucularını susturarak, nefret suçlarını körükleyerek, yayınları engelleyerek ve örgütlenme özgürlüğünü hedef alarak toplumu güvende tutamazsınız.

Adalet, bir kişi veya zümre için değil, herkes için olmalıdır. Adalet Bakanlığı’nın görevi hak savunucularını, gazetecileri, LGBTİ+’ları ve demokratik örgütlenmeleri baskı altına almak değil; herkesin hak ve özgürlüklerini güvence altına almaktır. Toplumun güvenliği, baskıyla ve yasaklarla değil; eşitlik, özgürlük, adalet ve yaşam hakkının güvence altına alınmasıyla mümkündür.

Bir arada ortak ve eşit yaşamın savunucuları olarak LGBTİ+’lara yönelik saldırılara asla sessiz kalmayacağız. Gözaltılar derhal serbest bırakılmalıdır. Herkes için adalet, herkes için özgürlük, herkes için eşit yaşam."

(NÖ)