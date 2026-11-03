Varlık Fonu ve Turkcell, 368 milyon euroya TOGG hissesi alıyor

Vestel Elektronik ve Anadolu Grubu’nun TOGG’daki yüzde 23’erlik paylarının Türkiye Varlık Fonu ve Turkcell’e devrine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Eylül ayında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamayla satışı ayyuka çıkan satışta hisseler için anlaşma sağlandı.

Vestel Elektronik, TOGG sermayesinin yüzde 23’üne karşılık gelen paylarının tamamını Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) 184 milyon euro karşılığında satma kararı aldı.

Şirketin açıklamasına göre satış, gerekli onayların ve diğer yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından gerçekleştirilecek. Pay devir bedelinin tamamı kapanış tarihinde ödenecek.

Vestel, satıştan elde edilecek kaynağın en az yüzde 90’ının, paranın elde edilmesinden itibaren 30 gün içinde nakdi banka kredilerine ilişkin vadesi gelmiş borçların ödenmesinde kullanılacağını bildirdi. Satışın tamamlanmasının ardından Vestel’in TOGG’daki payı sıfırlanacak.

AG Anadolu Grubu Holding de TOGG’daki yüzde 23’lük payının tamamının satışı için bağlayıcı sözleşme imzaladı.

Şirketin sahip olduğu 1 milyar 665 milyon 550 bin 520 adet payın, TOGG sermayesinin yüzde 12’sine karşılık gelen bölümü Türkiye Varlık Fonu’na, yüzde 11’ine karşılık gelen bölümü ise Turkcell’e devredilecek.

Satışın toplam bedeli 184 milyon euro olarak belirlendi. Bedel, işlemin kapanış tarihinde nakit olarak ödenecek. Devir işlemi, gerekli resmi kurum onaylarının alınması, sözleşmedeki ön koşulların yerine getirilmesi ve kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlı.

Anadolu Grubu’nun paylarının devrinin tamamlanmasıyla Turkcell’in TOGG’daki payı yüzde 34’e yükselecek. Anadolu Grubu ise TOGG ortaklığından tamamen çıkacak.

Türkiye Varlık Fonu hakkında

Türkiye Varlık Fonu (TVF), 19 Ağustos 2016'da kuruldu. Amaç kamuya ait varlıkların ekonomiye kazandırılması, sermaye piyasalarının geliştirilmesi, dış kaynak sağlanması ve büyük ölçekli stratejik yatırımlara katılım olarak açıklandı.

Cumhurbaşkanlığına bağlandı. Özel hukuk hükümlerine tabi. Yönetim Kurulu Başkanlığını da Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Fonun Yönetim Kurulu Başkan Vekilli Erişah Arıcan, genel müdür ise aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan Salim Arda Ermut.

TVF'nin güncel portföyünde yedi sektörde 36 şirket, iki lisans ve taşınmazlar bulunuyor. Bunlar arasında Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, Borsa İstanbul, Türk Hava Yolları, PTT, BOTAŞ, Türkiye Petrolleri, Turkcell, Türk Telekom, Türksat, ÇAYKUR, Türkşeker, Eti Maden ve Kardemir gibi şirket ve kuruluşlar yer alıyor. Fon ayrıca nakit karşılığı şans oyunları ile at yarışı düzenleme ve bahis kabul etme lisanslarını da bünyesinde bulunduruyor.

TVF, klasik kamu kurumlarından farklı bir statüye sahip. Sayıştay Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunu dahil birçok kamu mevzuatının hükümleri fona uygulanmıyor. Fon bağımsız denetime tabi tutuluyor; ayrıca Cumhurbaşkanı tarafından görevlendirilen denetim elemanlarının hazırladığı raporlar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor.