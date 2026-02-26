ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 26.02.2026 17:00 26 Şubat 2026 17:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 26.02.2026 17:18 26 Şubat 2026 17:18
Okuma Okuma:  2 dakika

Varlık Fonu limanı Albayrak Grubu'na devretti

Türkiye Varlık Fonu bünyesindeki İzmir Limanı, sık sık Mehmet Şimşek'e yönelik muhalif tavrı ile dikkat çeken Yeni Şafak gazetesinin sahibi Albayrak Grubu'na devredildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Varlık Fonu limanı Albayrak Grubu'na devretti

İzmir Alsancak'ta bulunan ve 2016 yılından bu yana Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) elinde olan TCDD İzmir Limanı, Yeni Şafak Gazetesi'nin de bünyesinde barındıran Albayrak Grubu'na devredildi.

TVF Genel Müdürü Arda Ermut ile Genel Müdür Yardımcısı Aziz Murat Uluğu'un imzasını taşıyan 18 Şubat 2026 tarihli belge ile İzmir Alsancak Limanı’nın işletmeciliği, Albayrak Grubu'nun ortakları Muzaffer Albayrak, Mustafa Albayrak, Muhammet Sinan Albayrak'ın 23 Ocak'ta kurduğu İstanbul merkezli Alport Alsancak Liman İşletmeciliği A.Ş.’ye devredildi.

Devir işlemi yük limanını kapsarken kruvaziyer gemilerin yanaştığı yolcu iskelesi kapsam dışı tutuldu. Önümüzdeki 4 aylık dönem içerisinde limanın tamamıyla teslim alınmasının planlandığı bildirildi. Albayrak Grubu, Alport çatısı altında Trabzon Limanı ile Azerbaycan, Somali, Gine, Gambiya, Kongo Cumhuriyeti ve Ekvator Ginesi’nde sekiz limanı işletiyor.

Cemil Tugay kapatılsın demişti

Limanın özelleştirilmesi için 2007 yılında yapılan ihale küresel ekonomik kriz ve özelleştirmeye karşı açılan dava nedeniyle tamamlanamadı. İzmir Limanı, o tarihten bu yana sürekli kan kaybederek, yıllık 1 milyon TEU'dan 250 bin TEU konteyner elleçleme hacmine gerilemişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Varlık Fonu bünyesindeki çok büyük yatırım gereken limanın İzmir'in önünü kapattığını, işlevini yitirdiği, devasa bir yatırım gerektiği için kapatılmasını istemişti. Tugay, Aliağa'da yük limanlarının olduğu, yük gemilerin oraya yönlendirilmesi gerektiğini savunmuştu.

Yeni Şafak Mehmet Şimşek'e muhalefet ediyordu

Alport'u da bünyesinde bulunduran Albayrak Holdinge ait Yeni Şafak Gazetesi bir süredir Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'e yaptığı muhalefet ile dikkat çekiyordu. İktidara yakın olmasına rağmen Yeni şafak gazetesi hayat pahalılığı, dövizdeki artış gibi konular üzerinden Mehmet Şimşek'i eleştiriyordu.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
varlık fonu Cemil Tugay Albayraklar grubu
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git