ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 14.10.2026 16:18 14 Ekim 2026 16:18
 ~  SG: Son Güncelleme: 14.10.2026 16:22 14 Ekim 2026 16:22
Okuma Okuma:  3 dakika

Varaždin Medya Festivali’nde Balkanlar’da gerileyen ve direnen gazetecilik konuşuldu

bianet’in de katıldığı Hırvatistan’daki Varaždin Medya Festivali’nde, Balkanlar’da basın özgürlüğüne yönelik baskılar, medya üzerindeki siyasi kontrol, savaş muhabirliğinin geleceği ve gazetecilerin karşı karşıya olduğu tehditler tartışıldı.

Erol Önderoğlu

Erol Önderoğlu

Erol Önderoğlu

Görseli Büyüt
Varaždin Medya Festivali’nde Balkanlar’da gerileyen ve direnen gazetecilik konuşuldu
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

İPS İletişim Vakfı (IPS), yürüttüğü Bağımsız İletişim Ağı (bianet) projesi kapsamında, Hırvatistan’da düzenlenen Varaždin Medya Festivali’ne katıldı.

9-10 Ekim tarihlerinde düzenlenen festival, bianet'in yanı sıra Saraybosna Medya Merkezi, Macaristan Bağımsız Gazetecilik Merkezi ve Arnavutluk Medya Enstitüsü'nün de aralarında bulunduğu yaklaşık 20 kuruluşun üye olduğu Güneydoğu Avrupa Medya Ağı'nın (SEENPM) genel kuruluna ev sahipliği yaptı.

Festival kapsamındaki panellerde, başta Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya olmak üzere Balkan ülkelerinde kamu yayıncılığı, dijital ve geleneksel medya üzerindeki siyasi baskılar ve medya mülkiyetinin giderek daha fazla belirli çevrelerin kontrolüne geçmesi tartışıldı.

Konuşmacılar, aşırı sağcı ve otoriter siyasi hareketlerin medya üzerindeki etkisine dikkat çekerek basın özgürlüğünün karşı karşıya olduğu tehditleri anlattı.

Sırbistan için “açık bir diktatörlük” diyen gazeteci Branko Cecen, gazeteci öğrencileri dahil hak arama eylemlerin düzenli şekilde ve cezasızlık altında şiddetle bastırıldığını ifade ederek sordu; “Gazete ve kimi nitelikli haber sitelerini ele geçirmelerini sağlayan bu paraların kaynağı nedir? Belli değil. Ele geçiremediklerini de zaten kapatıyorlar”.

Ljubiajana Üniversitesi Dijital Medya Bölümü öğretim üyesi Marko Milosavljevic, Slovenya’da Rusya yanlısı sağcı yönetimin medya yönetimlerine hakimiyet kurma yolunda birçok adım attığını, medyanın demokratik kazanımlarının tehlikede olduğunu ifade etti.

Srebrenitsa'da gazetecilik ve mahkemede tanıklık

Etkinlikte, Yugoslavya İç Savaşı’nda Sırp ordusunun 1995 yılında BM korumasındaki Srebrenitsa'da 8 bini aşkın insanı öldürmesi, hem savaş muhabirliği yanıyla hem de Saraybosna Medya Merkezi’nin eski Yugoslavya için kurulan Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde tanıklık eden 14 gazeteci (Andrew Hogg, Alija Lizde, Florence Hartmann, Jeremy Bowen, Martin Bell, Zvezdana Polovina vs) yaptığı mülakatlarla gündeme geldi.

Gazeteci savaş alanlarında azaldı, uluslararası toplum sessiz

“Savaş muhabirliği halen yaşıyor mu?” başlıklı oturumda ağırlık kazanan görüş, muhabirlerin artık eski gibi görevli olarak savaş alanlarına gönderilmediği oldu.

Bu görüşe katılan Nikola Solic, Yugoslavya 1990’da dağıldıktan sonra Kosova’da yürütülen “özel operasyonları” izleyerek başlattığı kariyerini, Saraybosna, Irak, Suriye ve Gazze gibi çok sayıda işgal ve savaş bölgesinde sürdürdüğünü anlattı.

Etkinliğe Ukrayna’dan çevrimiçi bağlanan gazeteci Emmanuelle Chaze Rusya güçlerinin sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırılarına dair tanıklığın bunu haberleştiren gazeteciler bakımından da önemli olduğunu, diğer savaşların tersine Ukrayna’da bu tür ihlallerin başından beri gazeteci ürünleriyle belgelendiğini söyledi.

1970'lerde Beyrut'taki savaşa 10 yaşındayken tanıklık eden ve 18 yaşında Hırvatistan'a yerleşen Lübnanlı gazeteci ve Orta Doğu yorumcusu Hassan Haidar Diab da oturumun konuşmacıları arasındaydı.

Hırvatistan'da yayımlanan Večernji list için çalışan ve birçok savaş bölgesinde muhabirlik yapan Diab, savaşları yerinde izleyen gazetecilerin sayısının önemli ölçüde azaldığını söyledi. Diab ayrıca, İsrail'in son üç yılda Gazze'de öldürdüğü yaklaşık 300 gazetecinin uluslararası toplum nezdinde yeterince karşılık bulmadığını ifade etti.

Medyada cinsel taciz ve saldırılara karşı uyarı

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Başkanı Maja Sever, Selma Zulic Siljak’ın sonuçlarını aktardığı “Women in Media” araştırmasına atıf yaparak Bosna Hersek, Hırvatistan ve Sırbistan gibi ülkelerde medya işyerlerinde kadın çalışanlarına yönelik cinsel taciz ve saldırıların yaygınlığı ve cezasızlığıyla alarm verdiğini duyurdu.

“Ortak Tehditlere karşı ortak savunma” oturumunda ise Irena Pesij, Sırbistan’ın Novi Sad kentinde gar inşaatının çökmesinden sonra iktidara karşı düzenlenen eylemleri, Jona Cenameri de Arnavutluk’ta Trump’un damadının doğa koruma alanında giriştiği projeye karşı gelişen eylemleri habercilik yapma güçlüğü açısından irdeledi. Cenameri, “Başta eylemleri bağımsız medya ve dar bir çevre olarak izliyorduk. Ardından eylemlerden daha fazla uzak duramayan diğer medya ile birlikte influencer’lara kadar birçoğu da işin içine girince bu sefer habere güven meselesi ortaya çıktı, çünkü herkes kendi çıkarından bakıyordu” dedi.

bianet, 12-14 Ekim tarihlerinde düzenlenen Savunu Günleri (Defenders Days) kapsamında Stockholm'de de yer aldı.

(EÖ/HA)

Haber Yeri
İstanbul
SEENPM gazetecilik medya
Erol Önderoğlu
Erol Önderoğlu
[email protected] tüm yazıları
İstanbul Üniversitesi Fransız Filolojisi Bölümü'nden mezun. 1996'da muhabiri olduğu uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Türkiye temsilcisi olarak çalışıyor. 1999'dan beri İPS İletişim Vakfı'nın projesi...

İstanbul Üniversitesi Fransız Filolojisi Bölümü'nden mezun. 1996'da muhabiri olduğu uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün Türkiye temsilcisi olarak çalışıyor. 1999'dan beri İPS İletişim Vakfı'nın projesi olan bianet sitesinde, Hukuki Destek Masası koordinatörü, ifade özgürlüğü editörü ve yayın yönetmeni olarak çalıştı. 4.800'den fazla imzalı haber ve makalesi bulunuyor. Bizim Gazete ve Güncel Hukuk dergisi için haber ve makaleler yazdı. Halen bianet'te Medya Gözlem Raporları'nı hazırlıyor.

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
24 TEMMUZ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN MÜCADELE GÜNÜ
Gazetecinin ağzını açması, hapis ve eziyet demek!
24 Temmuz 2026
Gazetecinin ağzını açması, hapis ve eziyet demek!
NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2026 (TAM METİN)
Gün gün üç aylık medya/ifade özgürlüğü ihlalleri
24 Temmuz 2026
Gün gün üç aylık medya/ifade özgürlüğü ihlalleri
BİA MEDYA GÖZLEM | NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2026
Düzenlemeler, tepkiler, dayanışma, işsizlik
24 Temmuz 2026
Düzenlemeler, tepkiler, dayanışma, işsizlik
BİA MEDYA GÖZLEM | Ocak-Şubat-Mart 2026
Gün gün üç aylık medya/ifade özgürlüğü ihlalleri
2 Mayıs 2026
Gün gün üç aylık medya/ifade özgürlüğü ihlalleri
3 MAYIS DÜNYA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GÜNÜ
Gazetecilik hakları okur desteğiyle gelişir!
2 Mayıs 2026
Gazetecilik hakları okur desteğiyle gelişir!
Sayfa Başına Git