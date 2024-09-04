Vaniköy'deki villada yıkım yapılacak

İstanbul Üsküdar'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında tartışmaya neden olan villa da yıkımın yapılacağı duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan sosyal medya paylaşımında, "İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde, birtakım izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği tespit edilmiş ve ruhsatsız yapılar Bakanlığımızca mühürlenmişti. Tespit edilen alanda yer alan ruhsatsız, kaçak yapılar ve iskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım faaliyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü ekiplerimiz koordinesinde bugün gerçekleştirilecektir." ifadesi kullanıldı.

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İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü de daha önce yapının kaçak bölümlerinin mühürlendiğini ve yıkımın gerçekleştirildiğini açıklamıştı. Geçmişte, halen cezaevinde bulunan Adnan Oktar'a ait olan villaya 2018 yılında polis baskın yapmıştı. Adnan Oktar grubuna yönelik yapılan operasyonda polis Oktar'ı bu villadan kaçmaya çalışırken gözaltına almıştı. Arsa ve villa daha sonra bir Rus işinsanı tarafından satın alınmıştı.

(Mİ)