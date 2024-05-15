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Yayın Tarihi: 15 Mayıs 2024 11:56
 ~ Son Güncelleme: 15 Mayıs 2024 11:56
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Van’da sekiz kişi tutuklandı

Van’daki protestolardan sonra gözaltına alınan 55 kişiden sekizinin tutuklanma gerekçesi “polise mukavemet”, “örgüt üyesi olmak” ve “kamu malına zarar verme” iddiaları.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Van’da sekiz kişi tutuklandı
Fotoğraf: Van Adliyesi'nin sitesi

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan’a mazbata verilmemesi üzerine 2-3 Nisan’daki protestolara katıldıkları gerekçesiyle 13 Mayıs Pazartesi günü ev baskınlarında gözaltına alınan 55 kişiden sekizi tutuklandı.

Yeni Yaşam Gazetesi’nde yer alan habere göre, dün akşam (14 Mayıs) emniyet ifadeleri tamamlanan 15 kişi savcılığa sevk edildi. 

Van’da 55 kişinin gözaltına alınması protesto edildi
Van’da 55 kişinin gözaltına alınması protesto edildi
14 Mayıs 2024

İfadeler sürüyor

15 kişiden sekizi, “polise mukavemet”, “örgüt üyesi olmak” ve “kamu malına zarar verme” iddialarıyla tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. 

Hakimlik, sekiz kişinin tutuklanmasına; yedi kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Gün içerisinde emniyet ifadeleri tamamlanan bir grubun daha savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. (TY)

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