Van’da sekiz kişi tutuklandı

Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan’a mazbata verilmemesi üzerine 2-3 Nisan’daki protestolara katıldıkları gerekçesiyle 13 Mayıs Pazartesi günü ev baskınlarında gözaltına alınan 55 kişiden sekizi tutuklandı.

Yeni Yaşam Gazetesi’nde yer alan habere göre, dün akşam (14 Mayıs) emniyet ifadeleri tamamlanan 15 kişi savcılığa sevk edildi.

Van’da 55 kişinin gözaltına alınması protesto edildi

İfadeler sürüyor

15 kişiden sekizi, “polise mukavemet”, “örgüt üyesi olmak” ve “kamu malına zarar verme” iddialarıyla tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Hakimlik, sekiz kişinin tutuklanmasına; yedi kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Gün içerisinde emniyet ifadeleri tamamlanan bir grubun daha savcılığa sevk edilmesi bekleniyor. (TY)