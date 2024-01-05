Van’da okullara kar tatili

Van’ın Muradiye ve Saray Kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Yaşanan yoğun kar yağışı sebebi ile ilçe genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim, okul ve kurumlarımızda 5 Ocak 2024 Cuma günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir” dendi.

MA’nın haberine göre, Bahçesaray ilçesinde ve Gürpınar ilçesinin Gorandeşt bölgesindeki mahallelerde de okullar bir gün tatil edildi. (AS)