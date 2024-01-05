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Yayın Tarihi: 5 Ocak 2024 09:00
 ~ Son Güncelleme: 5 Ocak 2024 09:01
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Van’da okullara kar tatili

Van’ın üç ilçesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilçede okullara bugünlük ara verildi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Van’da okullara kar tatili
Fotoğraf: MA

Van’ın Muradiye ve Saray Kaymakamlıklarının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Yaşanan yoğun kar yağışı sebebi ile ilçe genelinde tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim, okul ve kurumlarımızda 5 Ocak 2024 Cuma günü 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir” dendi.

MA’nın haberine göre, Bahçesaray ilçesinde ve Gürpınar ilçesinin Gorandeşt bölgesindeki mahallelerde de okullar bir gün tatil edildi. (AS)

okul tatili
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