ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 4 Kasım 2024 17:32
 ~ Son Güncelleme: 4 Kasım 2024 17:42
2 dk Okuma

Van’da kayyım protestosu: Siyasi tükenmişliğin göstergesi

DEM Parti Van Milletvekilli Gülcan Kaçmaz Sayyiğit "Kayyımlar gidecek, halk gelecek dedik. Bunu 2019’da da, 2024'te de kanıtladık. Ama bu yenilgiye doymayan bir AKP-MHP faşist iktidarıyla yine mücadele ediyoruz. Kayyım bir AKP-MHP rejimidir" dedi. Polis eyleme katılanlara müdahale etti, dört kişiyi gözaltına aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Van’da kayyım protestosu: Siyasi tükenmişliğin göstergesi
Fotoğraf: DEM Parti Van İl Örgütü

Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyım atanması Van’da protesto edildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van İl Örgütü ile Van Emek ve Demokrasi Platformu geniş bir katılımla Sanat Sokağı’nda basın açıklaması yaptı.

Eyleme Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, DEM Parti Van Milletvekilli Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, DEM Parti Van İl Eşbaşkanları Gülşen Kurt ve Veysi Dilekçi, ilçe belediye eşbaşkanları, belediye meclis üyeleri, DBP, TJA, ÖHD, KESK ve TUAYDER temsilcileri ile yurttaşlar katıldı.

Kitle eylemde "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" ve "Kayyımlar gidecek, halk gelecek" sloganı attı.

"Siyasi tükenmişliğin göstergesi"

Burada konuşan DEM Parti Van İl Yöneticisi Yakup Almaç “kayyım darbesinden ısrar etmenin, siyasi tükenmişliğin göstergesi” olduğunu söyledi.

“Kürt halkını demokratik siyasetten tasfiye etme saldırıları, 1994'ten beri devam eden 30 yılın tekrarıdır” dedi. "Türkiye hakları bu zorbalığı asla boyun eğmeyecektir" diye konuştu.

Almaç “Kayyımlar 85 milyon için demokrasi ve özgürlük sorunudur. Hangi partide, hangi düşüncede olursa olsun bu darbe bütün Türkiye haklarının seçmen ve seçilme hakkına, siyasi iradesine yönelmiş açık bir tehdittir. Bütün demokratik kamuoyuna çağrımızdır: Bu gayrimeşru, darbeci anlayışa karşı herkes en yüksek düzeyde sesini ve itirazını yükseltmelidir” ifadelerini kullandı.

"Kayyım bir AKP-MHP rejimidir"

Ardından Gülcan Kaçmaz Sayyiğit söz aldı. Sayyiğit "Kayyımlar gidecek, halk gelecek dedik. Bunu 2019’da da, 2024'te de kanıtladık. Ama demek ki bu yenilgiye doymayan bir AKP-MHP faşist iktidarıyla yine mücadele ediyoruz” dedi ve ekledi:

“8 yıldır irademize de el uzatıyorsunuz. Kürdün dili, kültürü, tarihi yok diyorsunuz. 8 yıldır iradesi yok, seçme seçilme hakkı da yok diyorsunuz. Bu Kürtler size karşı nasıl mücadele edeceğini biliyor.

"Biz demokratik çözüm diyoruz, barış yolları açılsın diyoruz, siz savaşta ısrar ediyorsunuz. Çözümsüzlükten ısrar ediyorsunuz. Bunu bir rejim haline getirdiniz. Kayyım artık AKP-MHP için bir rejimdir. Devletin tüm imkanlarını bu hukuksuzluk için seferber ediyorsunuz. Hepsini kendinize suç ortağı yapıyorsunuz. Kürt halkının sessiz kalmasını bekliyorsanız öyle olmayacak."

Polis gözaltı yaptı

Açıklamaların ardından bir süre oturma eylemi yapıldı. Polis de kitleye saldırdı. Gazlı ve plastik mermili müdahalede 4 kişi gözaltına alındı. Eylemin ardından sokaklara dağılan kitle ve polis arasında yaşanan gerginlik uzun sürdü.

Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atandı
Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atandı
4 Kasım 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
kayyım
ilgili haberler
DEM Parti'li belediyelere kayyım atanmasına tepkiler
4 Kasım 2024
/haber/dem-parti-li-belediyelere-kayyim-atanmasina-tepkiler-301379
AKP’den kayyım açıklaması: Bu uygulamalar devam edecek
4 Kasım 2024
/haber/akpden-kayyim-aciklamasi-bu-uygulamalar-devam-edecek-301407
Halfeti Belediye Eş Başkanı Saniye Bayram: Çözüm böyle mi olur?
4 Kasım 2024
/haber/halfeti-belediye-es-baskani-saniye-bayram-cozum-boyle-mi-olur-301392
Üç kentte kayyım protestoları
4 Kasım 2024
/haber/uc-kentte-kayyim-protestolari-301385
Batman’da kayyım protestoları sokaklarda devam ediyor
4 Kasım 2024
/haber/batmanda-kayyim-protestolari-sokaklarda-devam-ediyor-301398
Abdullah Öcalan’dan Halfeti Belediyesi yorumu: Benim projem budur
4 Kasım 2024
/haber/abdullah-ocalandan-halfeti-belediyesi-yorumu-benim-projem-budur-301403
Kayyım ataması yerel yönetimi ortadan kaldırıyor
4 Kasım 2024
/haber/kayyim-atamasi-yerel-yonetimi-ortadan-kaldiriyor-301394
Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atandı
4 Kasım 2024
/haber/mardin-batman-ve-halfeti-belediyelerine-kayyim-atandi-301373
AP Türkiye Raportörü Amor: Kayyım, AKP'nin demokrasiye açık saldırısıdır
4 Kasım 2024
/haber/ap-turkiye-raportoru-amor-kayyim-akp-nin-demokrasiye-acik-saldirisidir-301405
Köşe yazılarında 4 Kasım 2024 kayyım atamaları
Bugün 10:05
/haber/kose-yazilarinda-4-kasim-2024-kayyim-atamalari-301424
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
DEM Parti'li belediyelere kayyım atanmasına tepkiler
4 Kasım 2024
/haber/dem-parti-li-belediyelere-kayyim-atanmasina-tepkiler-301379
AKP’den kayyım açıklaması: Bu uygulamalar devam edecek
4 Kasım 2024
/haber/akpden-kayyim-aciklamasi-bu-uygulamalar-devam-edecek-301407
Halfeti Belediye Eş Başkanı Saniye Bayram: Çözüm böyle mi olur?
4 Kasım 2024
/haber/halfeti-belediye-es-baskani-saniye-bayram-cozum-boyle-mi-olur-301392
Üç kentte kayyım protestoları
4 Kasım 2024
/haber/uc-kentte-kayyim-protestolari-301385
Batman’da kayyım protestoları sokaklarda devam ediyor
4 Kasım 2024
/haber/batmanda-kayyim-protestolari-sokaklarda-devam-ediyor-301398
Abdullah Öcalan’dan Halfeti Belediyesi yorumu: Benim projem budur
4 Kasım 2024
/haber/abdullah-ocalandan-halfeti-belediyesi-yorumu-benim-projem-budur-301403
Kayyım ataması yerel yönetimi ortadan kaldırıyor
4 Kasım 2024
/haber/kayyim-atamasi-yerel-yonetimi-ortadan-kaldiriyor-301394
Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atandı
4 Kasım 2024
/haber/mardin-batman-ve-halfeti-belediyelerine-kayyim-atandi-301373
AP Türkiye Raportörü Amor: Kayyım, AKP'nin demokrasiye açık saldırısıdır
4 Kasım 2024
/haber/ap-turkiye-raportoru-amor-kayyim-akp-nin-demokrasiye-acik-saldirisidir-301405
Köşe yazılarında 4 Kasım 2024 kayyım atamaları
Bugün 10:05
/haber/kose-yazilarinda-4-kasim-2024-kayyim-atamalari-301424
Sayfa Başına Git