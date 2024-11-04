Van’da kayyım protestosu: Siyasi tükenmişliğin göstergesi

Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyım atanması Van’da protesto edildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Van İl Örgütü ile Van Emek ve Demokrasi Platformu geniş bir katılımla Sanat Sokağı’nda basın açıklaması yaptı.

Eyleme Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan, DEM Parti Van Milletvekilli Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, DEM Parti Van İl Eşbaşkanları Gülşen Kurt ve Veysi Dilekçi, ilçe belediye eşbaşkanları, belediye meclis üyeleri, DBP, TJA, ÖHD, KESK ve TUAYDER temsilcileri ile yurttaşlar katıldı.

Kitle eylemde "Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek" ve "Kayyımlar gidecek, halk gelecek" sloganı attı.

"Siyasi tükenmişliğin göstergesi"

Burada konuşan DEM Parti Van İl Yöneticisi Yakup Almaç “kayyım darbesinden ısrar etmenin, siyasi tükenmişliğin göstergesi” olduğunu söyledi.

“Kürt halkını demokratik siyasetten tasfiye etme saldırıları, 1994'ten beri devam eden 30 yılın tekrarıdır” dedi. "Türkiye hakları bu zorbalığı asla boyun eğmeyecektir" diye konuştu.

Almaç “Kayyımlar 85 milyon için demokrasi ve özgürlük sorunudur. Hangi partide, hangi düşüncede olursa olsun bu darbe bütün Türkiye haklarının seçmen ve seçilme hakkına, siyasi iradesine yönelmiş açık bir tehdittir. Bütün demokratik kamuoyuna çağrımızdır: Bu gayrimeşru, darbeci anlayışa karşı herkes en yüksek düzeyde sesini ve itirazını yükseltmelidir” ifadelerini kullandı.

"Kayyım bir AKP-MHP rejimidir"

Ardından Gülcan Kaçmaz Sayyiğit söz aldı. Sayyiğit "Kayyımlar gidecek, halk gelecek dedik. Bunu 2019’da da, 2024'te de kanıtladık. Ama demek ki bu yenilgiye doymayan bir AKP-MHP faşist iktidarıyla yine mücadele ediyoruz” dedi ve ekledi:

“8 yıldır irademize de el uzatıyorsunuz. Kürdün dili, kültürü, tarihi yok diyorsunuz. 8 yıldır iradesi yok, seçme seçilme hakkı da yok diyorsunuz. Bu Kürtler size karşı nasıl mücadele edeceğini biliyor.

"Biz demokratik çözüm diyoruz, barış yolları açılsın diyoruz, siz savaşta ısrar ediyorsunuz. Çözümsüzlükten ısrar ediyorsunuz. Bunu bir rejim haline getirdiniz. Kayyım artık AKP-MHP için bir rejimdir. Devletin tüm imkanlarını bu hukuksuzluk için seferber ediyorsunuz. Hepsini kendinize suç ortağı yapıyorsunuz. Kürt halkının sessiz kalmasını bekliyorsanız öyle olmayacak."

Polis gözaltı yaptı

Açıklamaların ardından bir süre oturma eylemi yapıldı. Polis de kitleye saldırdı. Gazlı ve plastik mermili müdahalede 4 kişi gözaltına alındı. Eylemin ardından sokaklara dağılan kitle ve polis arasında yaşanan gerginlik uzun sürdü.

Mardin, Batman ve Halfeti Belediyelerine kayyım atandı

(HA)