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Yayın Tarihi: 15 Şubat 2025 15:33
 ~ Son Güncelleme: 15 Şubat 2025 15:41
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Van’da kayyım protestoları: Polis şiddet kullandı, belediye başkanlarını gözaltına aldı

Polisin saldırısında yaralanan Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Neslihan Şedal hastaneye kaldırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Van’da kayyım protestoları: Polis şiddet kullandı, belediye başkanlarını gözaltına aldı
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan'ın görevden alınıp yerine Vali Ozan Balcı’nın kayyım olarak atanması Van’da geniş kitlelerce protesto ediliyor.

Kentin birçok noktasında eylem var. Polis, Beşyol Meydanı'ndan Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüyüş yapmak isteyen bir grubu ablukaya aldı.

Protestoya izin vermeyen polis şiddet kullandı. Plastik mermi ve gaz fişeği ile grubu dağıtmaya çalıştı. Bölgeden gelen bilgiler yüzlerce kişinin gözaltına alındığı yönünde.

Gözaltına alınanlar arasında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Doğan Hatun, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Mustafa Avcı, Özalp Belediye Eşbaşkanı Ecevit Ceylancı var. Ayrıca polisin saldırısında Van Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Neslihan Şedal yaralandı. Şedal'ın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
kayyım Van Büyükşehir Belediyesi
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