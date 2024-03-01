Van’da gözaltında tutulan gazeteciler 3 gün sonra serbest

Van’da 27 Şubat Salı günü evlerine yapılan polis baskınlarıyla gözaltına alınanın gazeteciler Lokman Gezgin, Oktay Candemir ile Arif Aslan’ın tutuldukları İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri dün gece tamamlandı.

Gazetecilere “Teröre finans sağlama” suçlaması yöneltildi. Gazetecilere Avrupa ülkelerinde yayın yapan medya kuruluşlarına gönderdikleri haberler karşılığında aldıkları telif ücretleri soruldu.

Kurdukları internet haber sitesine bağlı olarak çalışan muhabirlere yaptığı ödemeler suç olarak dosyasına konulan gazeteci Aslan’ın kardeşine yaptığı para transferi de suçlama konusu yapıldı.

İfade işlemleri tamamlanan gazeteciler ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından da serbest bırakıldı.