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Yayın Tarihi: 15 Şubat 2025 16:30
 ~ Son Güncelleme: 15 Şubat 2025 16:35
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Van’da gözaltına alınan gazetecilerden Rabia Önver serbest bırakıldı

Polis, Rabia Önver’in, fotoğraf makinesi, bilgisayar ve telefonuna el koydu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Van’da gözaltına alınan gazetecilerden Rabia Önver serbest bırakıldı

Van Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan baskında gözaltına alınan JINNEWS muhabiri Rabia Önver serbest bırakıldı.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre Önver ters kelepçeyle saatlerce gözaltı aracında bekletildi. Daha sonra muayene için hastaneye götürdü. Burada ters kelepçe ile muayeneyi kabul etmediğini söyledi. Ancak doktor darp olmadığına dair raporu imzalayarak Önver’i gönderdi.

Emniyet ifadesi alınan Rabia Önver’e, “Sana, belediyeye gitmen için kim talimat verdi. Neden bu geceyi belediyede geçirdin?” soruları soruldu.

Önver ifadesinin ardından fotoğraf makinesi, bilgisayar ve telefonuna el konularak serbest bırakıldı.

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(HA)

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