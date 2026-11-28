İnsan Hakları ve Medya Derneği’nin (İHAMED) “Baskı Altında Gazetecilik: Siyasi, Sosyal, Güvenlik ve Yerel Zorluklar” başlıklı iki günlük toplantısı 28 Kasım Van’da başladı.

Dört oturumdan oluşan toplantıda, özellikle bölge illerinde çalışan gazetecilerin karşılaştığı hak ihlallerinin ve bölgeye özgü baskı mekanizmalarının belirlenmesi, basın ve ifade özgürlüğünün korunmasına yönelik ortak çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Toplantıda ortaya konulan sorunlar, değerlendirmeler ve çözüm önerileri, ulusal ve uluslararası paydaşlarla paylaşılmak üzere bir rapor haline getirilecek.

Gazeteciliğin önündeki hukuki ve idari engeller

Avukat Burcu Şeber’in moderatörlüğündeki ilk oturumun gündemini erişim engellerinin basın özgürlüğüne etkisi ve kamuoyunda “Dezenformasyon Yasası” olarak bilinen düzenleme kapsamında gazetecilere yönelik “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla yürütülen soruşturmalar oluşturuyor.

Akreditasyon engelleri, resmî belgelere ve kamu verilerine erişimdeki keyfî uygulamalar da oturum kapsamında ele alınıyor.

Tutuklu gazeteci Derya Okatan’dan mektup var

Yerel güç ilişkileri ve bağımsız gazetecilik

Gazeteci Kadir Cesur’un moderatörlüğündeki ikinci oturumda bölgenin siyasi ve güvenlik koşullarının bağımsız habercilik üzerindeki etkisi tartışılıyor.

Aşiret ilişkileri, köy koruculuğu sistemi ve diğer gayriresmî otorite merkezlerinden kaynaklanan baskılar; gazetecilerin karşılaştığı tehditler, gözetim, yıldırma, sosyal dışlanma ve fiziksel güvenlik riskleri oturumun gündeminde yer alıyor.

Bu baskıların editoryal bağımsızlık ve araştırmacı gazetecilik üzerindeki etkileri ile gazetecileri oto sansüre yönelten koşullar da değerlendiriliyor.

Kürtçe gazetecilik ve dil hakları

Gazeteci Ruşen Takva’nın moderatörlüğünü üstlendiği “Kürtçe Gazetecilik ve Kapsayıcı Medya” başlıklı üçüncü oturumda Kürtçe haberciliğin önündeki hukuki, siyasi ve pratik engeller, dil hakları ve çok dilli gazeteciliğin demokratik katılım açısından önemi tartışılacak.

Yerel ve Kürtçe medyanın insan hakları ihlallerinin belgelenmesindeki ve medyada temsil edilmeyen kesimlerin görünür kılınmasındaki rolü üzerinde durulacak.

Kürtçenin kamusal alandaki kullanımı, ifade özgürlüğü, temsil ve Kürt kadın gazetecilerin mesleki deneyimleri de oturumun gündeminde yer alıyor.

Ortak çözüm önerileri geliştirilecek

Toplantının ikinci gününde, avukat Medine Turantaylak’ın moderatörlüğünde “Bölgeye Özgü Sorunlar, Ortak Çözüm Önerileri ve Savunuculuk Stratejileri” başlıklı oturum düzenlenecek.

İlk günün tartışmalarından hareketle hukuki reform, kurumsal destek, dayanışma ağlarının güçlendirilmesi ve savunuculuk faaliyetlerine ilişkin somut öneriler geliştirilecek.

Toplantı, bundan sonraki süreçte atılacak adımların belirlenmesiyle sona erecek.

(NÖ)