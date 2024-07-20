Van’da çalıştay: Yerel demokrasi kadınla başlar

Van Büyükşehir Belediyesi, “2025-2029 Kadın Stratejik Planlama Çalıştayı” düzenledi.

Çalıştaya, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Neslihan Şedal, Büyükşehir Kadın Politikalar Başkanı Refike Sönmez’in yanı sıra ilçe belediye eş başkanları ve HDP ve DBP eski Eş Genel Başkanı, eski İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Muş Milletvekili Sümeyye Boz, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) yöneticileri, Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinên Azad-TJA), Barış Anneleri, STAR Kadın Derneği’nin yöneticileri ile çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

"Kadın olmadan bir kent planlanamaz"

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Şedal, bir kentin, ülkenin veya dünyanın geleceğinin kadın olmadan planlanamayacağını belirtti.

Şedal, “Bu nedenle söz kurulurken, bir karar verilirken ve planlama yapılırken en güçlü sözü biz söyleyeceğiz. Bunun için tam bir kararlılık içerisindeyiz. Nitekim yerel yönetimlerde ve diğer tüm kurumsal yapılarda var olan eş başkanlık sistemi bunun ispatı niteliğindedir. Bunun için çokça bedel ödedik. Ama azim ve kararlılığımızdan zerre bir şey kaybetmedik” dedi.

"Şiddetsiz bir yaşamı inşa edeceğiz"

Van’daki 14’te 14 zaferinin kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğine dikkat çeken Şedal, şunları belirtti:

“Kentlerimizi kayyımların tahribatından kurtarmak için yola çıktık ve tüm çabamız daha yaşanılır kentler oluşturmaktır. Rejimin eril, ayrımcı politikalarına karşı eşitlik ve özgürlük bayrağının yükseleceği, merkezileşmeye karşı yerel demokrasilerin güçleneceği bir yapı inşa ediyoruz. Yerel demokrasi kadın ile başlar. Yönetimimizde özgür ve eşit bir yaşam için kadınlar özgün ve özerk olarak örgütlenir.

Eş başkanlık ve eşit temsiliyet bunun vücut bulmuş halidir. Bizler kentlerimizi ayrımcılıktan, eşitsizlikten ve cinsiyetçilikten arındırdığımızda başarılı bir yerel yönetimden bahsedebiliriz. Erkek şiddetine karşı her alanda etkili mücadele yürütebilirsek anlamlı bir iş yaptığımızdan söz edebiliriz.

Kadınların toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişimini destekleyecek projeleri hayata geçirdiğimiz oranda gerçek manada varlığımızdan bahsedebiliriz. Şiddetsiz bir yaşamın olanaklarını kadınlarla birlikte inşa edeceğiz.”

"Toplumcu ekonomiyi esas almalıyız"

“Kadın özgürlükçü, demokratik, ekolojik” kent planlamasının mümkün olduğunu söyleyen Şedal, şunları söyledi:

“Siyasal alanda olduğu gibi iktisadi alanda da demokratikleşme ve yerelleşmeyi büyütmemiz gerekiyor. ‘Bütçe haktır ve halkındır’ ilkesi etrafında; katılımcı, toplumsal cinsiyete duyarlı ve ekolojik bütçe modelleri yaratmamız gerekiyor. Güçlü yerel demokrasi için toplumcu ekonomiyi esas almalıyız.

Tüm belediyelerimizde engellilere, yaşı ilerlemiş bireylere, çocuklara, kadınlara, yoksullara, mültecilere ve diğer dezavantajlı bırakılan gruplara öncelik vermeliyiz. Bunları başarmak elbette ki kolay olmayacaktır. Ancak azim ve kararlılığımız bu zorlukların da üstesinden gelecektir. Nasıl ki büyük bir özveri ve çabayla kentlerimizi kayyım belasından kurtardıysak ve 14’te 14 yaparak bir ilke imza attıysak, bu hizmetlerin pratikleşmesini de sağlayabiliriz."

Konuşmaların ardından belediyenin kadın çalışmalarına dair sinevizyon gösterimi yapıldı.

Çalıştay, yapılan sunumlarla devam edecek.

(RT)