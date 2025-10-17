ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 17 Ekim 2025 13:57
 ~ Son Güncelleme: 17 Ekim 2025 13:57
1 dk Okuma

Van’da bir evde alıkonulan kurt koruma altına alındı

Kurdu alıkoyan kişiye 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 81 bin 355 TL para cezası uygulandı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

Van’da bir evde alıkonulan kurt koruma altına alındı
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Van’ın Muradiye ilçesinde zincirle bağlanarak alıkonulan kurt, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde koruma altına alındı.

Adaklı Mahallesi’ndeki bir adreste bulunan kurdun görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Saha çalışmasının ardından belirlenen adrese giden ekipler, zincirle bağlanan kurdu bulunduğu yerden alarak sağlık kontrolleri için Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne teslim etti.

Kurdu alıkoyan kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 81 bin 355 TL para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, merkezde koruma altında tutulan kurt, tedavi sürecinin ardından doğal yaşam alanına salınacak. (TY)

Hayvan Hakları kurtlar van yüzüncü yıl üniversitesi Van 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu Doğa Koruma ve Milli Parklar
