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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 3 Mart 2024 14:06
 ~ Son Güncelleme: 3 Mart 2024 14:09
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Van’da 8 Mart hazırlıkları: Örgütlü mücadeleyi yükselteceğiz

Rojbîn Bor, “8 Mart’ı, kadın duygudaşlığını ve kadınların örgütlü mücadelesini büyütmek gerektiğini söylemek istiyorum” diyor.

Nejla Kırbaş
Nejla Kırbaş

Nejla Kırbaş
Görseli Büyüt
Van’da 8 Mart hazırlıkları: Örgütlü mücadeleyi yükselteceğiz

Kadın hakları aktivisti ve Van Kadın Platformu üyesi Rojbîn Bor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yönelik Van’daki çalışmaları anlattı. 

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“Bu yılki 8 Mart’ta kadınlar tecrite, açlık grevlerine ve devam eden adalet nöbetlerine dikkat çekecek. Bunun yanı sıra yerel seçimlerin arefesindeyiz ve eşbaşkanlık modeli ile seçimlere gireceğiz. Bu sürecin de  kadınlar için önemi  ,kadın düşmanı kayyum rejimini kentlerimizden süpürmek” diye sözlerine başlayan Bor, şu noktalara değindi:

“Dolayısıyla  8 Mart bizler için bu yıl çok kapsamlı bir direniş günüdür. Bu yıl ‘’jin, Jiyan, azad” şiarlarıyla 8 Mart’ı karşılayacağız. Buradan kadınlara mücadeleye ses ve omuz vermelerini, kadınların kudretli gücünün mutlaka toplumumuza ve tüm kadınlara bu vesileyle baharı getireceğini, bu sebepten; 8 Mart’ı, kadın duygudaşlığını ve kadınların örgütlü mücadelesini büyütmek gerektiğini söylemek istiyorum.”

Van’da öne çıkan etkinlikler şöyle: 

  • 3 Mart günü saat 11.00 ile 17.00 ye kadar Bara binasında  ARSÎSA’ nın dil çalıştayı.  
  • 4 Mart 2024’te TUHAYDER öncülüğünde mahpus adınlara kart gönderimi ve kart gönderiminden sonra merkez ilçelerde bulunan semt pazarlarında erbane eşliğinde broşür dağıtımı .
  • 5 Mart günü saat 13:00 ‘da Edremit ilçesinde kadın şenliği. 
  • 6 Mart’taMor konvoy eşliğinde şehir turu. 
  • 7 Mart 2024’te  şehir merkezinde erbane eşliğinde broşür dağıtımı.Star Kadın Derneği’nin Elite Word Otel’de saat 17:00’da 8 Mart konulu paneli.
  • 8 Mart kadınlar gününde ise saat 11.00 ile 16:00 arasında  Musa Anter Parkında büyük kadın mitingi yapılacak.
Bu haber, Uçan Süpürge Vakfı'nın Yerel Muhabirler Ağı projesi kapsamında yayınlandı.

(EMK)

8 Mart 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ uçan süpürge vakfı yerel kadın muhabirlerin haberleri
Nejla Kırbaş
Nejla Kırbaş
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Uçan Süpürge Vakfı Yerel Kadın Muhabirleri Ağı projesi gönüllü muhabiri. 

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