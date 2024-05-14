Van’da 55 kişinin gözaltına alınması protesto edildi

Van Emek ve Demokrasi Platformu, Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Abdullah Zeydan’a mazbata verilmemesi üzerine 2-3 Nisan’daki protestolara katıldıkları gerekçesiyle dün sabah (13 Mayıs) saatlerinde ev baskınlarında gözaltına alınan 55 kişi için adliye önünde açıklama yaptı.

Yeni Yaşam Gazetesi’nde yer alan habere göre açıklamaya, gözaltına alınan yurttaşların aileleri de katıldı. Açıklamada, “Demokratik tepkisini ortaya koyan gözaltılar derhal serbest bırakılsın” pankartı açıldı.

Açıklamada konuşan Özgürlük için Hukukçular Derneği (ÖHD) Van Şubesi Eş Başkanı Mehtap İşik, 8 yıldır Van’da demokratik eylem ve etkinliklerin rafa kaldırdığını belirterek, yerel seçimlerde Van halkı iradesini sandığa yansıttığını söyledi.

“Keyfilik”

İşik, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“31 Mart’ta Van halkı yüzde 55 oyla belediye başkanlığı görevini kayyumlardan almış, seçimle gelen yeni bir yönetim ve meclis belirlemiştir. Halkın iradesine saldıran girişime karşı, gösterdiği demokratik tepki ve protestolar, yüzlerce gözaltı, gaz ve su sıkma, plastik mermi ile karşılık bulmuş ve kolluk güçleri orantısız güç kullanmıştır. Kolluk güçlerinin hukuk içinde kalarak müdahale etmediği hiçbir yerde taşkınlık veya benzeri bir vaka yaşanmamıştır.

“İfadeye çağrılsa hepsi gidecek durumda. Ancak öğrenci, genç ve seçilmiş bireyler helikopterlerle evleri basılarak gözaltına alınmıştır. Bu hukuksuzluk ve keyfilik bugün 55’ten fazla arkadaşımızın gözaltına alınmasına yol açmıştır. Tüm bu kişiler Van’da demokratik bir duruş göstermiştir. Van halkının temel talebi iradesine sahip çıkan bu yurttaşların gecikmeksizin serbest bırakılmasıdır. Bu ülkede olağan hukuka dönülecekse, genel politik havada bir yumuşama olacaksa, ülkede hukuk ve adaletin gereği yeniden tesis edilecekse haklarını savunan bu yurttaşlar bir an bile tutsak kalmamalıdır.”

Açıklama “Hak, hukuk, adalet” sloganı ve alkışlarla son buldu. (TY)