Vance, kendini Trump'ın halefi ilan etti

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçi Parti'nin Teksas'ın Dallas kentinde düzenlediği iki günlük ara seçim kurultayının kapanışında yaptığı konuşmada, 2028 başkanlık seçimleri için olası adaylığının işaretlerini verdi.

The Guardian'dan David Smith'in aktardığına göre Vance, salona girdiğinde “JD, JD” sloganlarıyla karşılandı. Bazı katılımcılar Vance'in 2028'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olması gerektiğini söyledi.

Vance ise bu çağrılara, “Önce kasım ayında işimizi halletmemiz gerekiyor, sonrasını sonra düşünürüz” diye yanıt verdi.

Konuşmasının önemli bölümünü göç, Demokrat Parti ve kültür savaşlarına ayıran Vance, iki yıl önce ABD'nin “daha kirli, daha yoksul ve daha güvensiz” hale geldiğini söyledikleri için Cumhuriyetçilerin “ırkçı” olmakla suçlandığını öne sürdü.

Meksika bayraklı protestocuya: Sana uçak bileti alırım

Vance'in konuşması sırasında bir kişi Meksika bayrağı açtı. Bunun üzerine Vance, “Meksika'yı bu kadar seviyorsan oraya git. Sana uçak biletini ben alırım” dedi. Sözleri salondan yoğun alkış aldı.

Vance, konuşmasında Trump'ı “Amerikan siyasetinin en sert adamı” diye nitelendirdi. Cumhuriyetçi tabana kendi siyasi profilini sunarken Trump'la açık bir ayrışmaya girmemeye özen gösterdi.

Kısa süre önce dördüncü çocuğunun dünyaya geldiğini hatırlatan Vance, ülkenin geleceğine “oğlunun geleceğinin gözlerinden” baktığını söyledi.

Demokratları “radikal” olmakla suçlayan Vance, “Amerikan çekirdek ailesini yok etmek istediklerini” ileri sürdü ve “Çocuklarımızdan uzak durun” dedi.

Trans haklarını hedef aldı

Vance, konuşmasında trans haklarını hedef aldı. Amerikan imalat sanayisinin ve din özgürlüğünün öneminden söz etti.

Bazı Demokratların 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarını “kutladığı” iddiasını yineledi. The Guardian haberde iddianın temelsiz olduğu belirtti.

Vance, Demokrat Parti içinde ortaya çıktığını söylediği “yeni kuşağın” polisi fonlardan mahrum bırakmak, sınırları ortadan kaldırmak ve Yeşil Yeni Düzen'i hayata geçirmek istediğini savundu.

“Bence onlarda yeni olan şey, onları harekete geçiren yeni türden sert bir nefret” dedi.

Charlie Kirk'e övgü

Vance, konuşmasında bir yıl önce Utah'ta öldürülen aşırı sağcı aktivist Charlie Kirk'ü de andı.

Kirk'ün çocuklarına seslenen Vance, “Tarih babanızın büyük bir insan olduğunu yazacak” dedi ve ekledi:

“Onu seven bizler, onun büyük bir insandan da fazlası olduğunu biliyoruz; iyi bir insandı.”

Kirk, hayattayken Trump'ın 2020 seçimlerinin kendisinden “çalındığı” yönündeki asılsız iddialarını desteklemiş ve ırkçı “büyük yer değiştirme” teorisini savunmuştu.

İran savaşından söz etmedi

Vance'in konuşmasında ABD'nin İran'la süren savaşı doğrudan gündeme gelmedi.

Wall Street Journal çarşamba günü Trump'ın danışmanlarının çatışmaların başkanlık döneminin sonuna kadar devam edebileceği ihtimalini değerlendirdiğini yazmıştı.

Vance geçen hafta çatışmalar için “savaş” ifadesini kullanmayı reddetmiş ve sona erdirilmesi konusunda “yapay sınırlar” koymayacağını söylemişti.

Kurultaydaki konuşmasında ise yalnızca Kirk'ün savaş karşıtı tutumuna dolaylı biçimde değindi. “Charlie savaştan nefret ederdi” diyen Vance, bazı politikalarda Cumhuriyetçilerle aynı fikirde olmayan seçmenlere de partiyle bağlarını koparmamaları çağrısında bulundu.

Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 43'ü Vance diyor

USA Today'in yayımladığı bir ankete göre Vance, 2028'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olması için parti seçmenleri arasında şimdilik en güçlü isim.

Cumhuriyetçi önseçimlerde oy kullanması beklenenlerin yüzde 43'ü Vance'i desteklediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio yüzde 21, Donald Trump Jr. ise yüzde 7 destek aldı.

Dallas'taki kurultayda yalnızca Vance değil, Trump sonrası dönem için adı geçen başka Cumhuriyetçiler de sahnedeydi.

Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., perşembe günü yaptığı konuşmada Trump'ı övdü ve Demokrat Parti'yi hedef aldı. Teksas Senatörü Ted Cruz da Demokratların “Hristiyanlardan, Yahudilerden, kapitalizmden, anayasadan ve Amerika'dan nefret ettiğini” ileri sürdü; ancak iddiasına ilişkin herhangi bir kanıt sunmadı.

Güney Amerika’da olan Marco Rubio kurultaya katılmadı.

Trump'a “en büyük başkan” dedi

Vance, 2016 seçimlerinde Trump'a karşı yarışan Rubio ve Cruz'un aksine şimdiye kadar Trump'ın kamuoyu önünde doğrudan hedef aldığı isimlerden biri olmadı.

2028'de Cumhuriyetçi Parti'nin liderliğine aday olması beklenen Vance, Dallas'taki konuşmasını da Trump'a güçlü bir bağlılık mesajıyla tamamladı.

Trump'ı “en büyük başkan” diye nitelendiren Vance, alkışlar arasında sahneden ayrıldı. Kurultayın kapanış konuşmasını ise Donald Trump yaptı.

(HA)