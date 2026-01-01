Van ve Artvin’de meydana gelen çığlarda en az iki kişi hayatını kaybetti

Ülke genelinde etkisini sürdüren soğuk hava ve yoğun kar yağışı birçok kentte yolların kapanmasına ve okulların tatil edilmesine neden olurken, çığ tehlikesini de artırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün yaptığı açıklamada Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz’de yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğunu belirterek yurttaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Van’ın Çatak ilçesinde yoğun kar yağışının ardından sabah saatlerinde çığ meydana geldi.

Çığ altında kalan Gülnaz Bitik (61), ağır yaralı olarak kurtarıldı; ancak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlçede yeni çığ riski nedeniyle uyarılar yapılırken, bazı evlerin tahliye edilmesi gerektiği duyuruldu.

Arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor

Artvin’in Ardanuç ilçesinde ise dün (31 Aralık) Zekeriyaköy köyünün Aksu mevkiinde de çığ düştü.

Erzurum’un Olur ilçesinden yaklaşık 1200 küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüyü Ardanuç ilçe merkezine götürmek üzere yola çıkan 6 kişilik çoban grubunun üzerine düşen çığda 3 çoban kendi imkânlarıyla kurtuldu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, çığ altında kalan çobanlardan birinin cenazesine bugün ulaşıldı.

Artvin Valisi Turan Ergün, çığ altında kalan diğer çobanlar için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek “Ümidimiz en kısa zamanda çığ altındaki arkadaşlarımıza ulaşmak,” dedi. (TY)