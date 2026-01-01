ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 01.01.2026 17:30 1 Ocak 2026 17:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.01.2026 17:30 1 Ocak 2026 17:30
Okuma Okuma:  1 dakika

Van ve Artvin’de meydana gelen çığlarda en az iki kişi hayatını kaybetti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz’de çığ tehlikesine karşı uyardı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Van ve Artvin’de meydana gelen çığlarda en az iki kişi hayatını kaybetti
Artvin’de süren arama ve kurtarma çalışmalarından bir kare, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Ülke genelinde etkisini sürdüren soğuk hava ve yoğun kar yağışı birçok kentte yolların kapanmasına ve okulların tatil edilmesine neden olurken, çığ tehlikesini de artırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün yaptığı açıklamada Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz’de yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğunu belirterek yurttaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Van’ın Çatak ilçesinde yoğun kar yağışının ardından sabah saatlerinde çığ meydana geldi.

Çığ altında kalan Gülnaz Bitik (61), ağır yaralı olarak kurtarıldı; ancak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İlçede yeni çığ riski nedeniyle uyarılar yapılırken, bazı evlerin tahliye edilmesi gerektiği duyuruldu.

Arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor

Artvin’in Ardanuç ilçesinde ise dün (31 Aralık) Zekeriyaköy köyünün Aksu mevkiinde de çığ düştü.

Erzurum’un Olur ilçesinden yaklaşık 1200 küçükbaş hayvanın bulunduğu sürüyü Ardanuç ilçe merkezine götürmek üzere yola çıkan 6 kişilik çoban grubunun üzerine düşen çığda 3 çoban kendi imkânlarıyla kurtuldu.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, çığ altında kalan çobanlardan birinin cenazesine bugün ulaşıldı.

Artvin Valisi Turan Ergün, çığ altında kalan diğer çobanlar için arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirterek “Ümidimiz en kısa zamanda çığ altındaki arkadaşlarımıza ulaşmak,” dedi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
çığ artvin Van afad arama kurtarma çalışmaları kar yağışı Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git