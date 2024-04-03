Van Valiliği toplantı ve gösterileri ve heyetlerin kente giriş çıkışlarını yasakladı

Van Valiliği Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın Başkanlığının, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İl Seçim Kurulu kararıyla düşürülmesinin seçme hakları ihlal edilen Vanlılarca gösteri ve yürüyüşlerle protesto edilmesi üzerine bir gece yarısı kararıyla 15 gün süreyle her türlü demokratik etkinliği yasakladı.

Valiliğin internet sayfasında yayımlanan karar metni şöyle:

Van ili coğrafi sınırları içerisinde 03/04/2024 tarihinden geçerli 17/04/2024 tarihi de dâhil olmak üzere (15) gün süre ile; ▶ Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantılarının 2911 Sayılı Kanunun ilgili hükümlerine istinaden YASAKLANMASI, ▶ Yine Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç olmak üzere, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması/açılması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemi şeklindeki faaliyetlerin de 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (a) ve (c) fıkra hükümleri gereğince belirtilen tarihler arasında YASAKLANMASI, ▶ Yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergâhını kullanarak, başta yukarıda belirtilen paylaşımlarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs/şahıslar/grup/grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin (c) fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına İZİN VERİLMEMESİ hususunda Valilik makamınca karar alınmıştır.

Arka plan

31 Mart 2024'te yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı DEM Parti adayı Abdullah Zeydan, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 55,48'ini alarak kazandı. AKP adayı Abdulahat Arvas yüzde 27,15, Yeniden Refah Partisi adayı Abdullah Sadıksoy ise yüzde 5,37 oy aldı.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, "29 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine beş dakika, seçime iki gün kala Adalet Bakanlığı idari bir karar ve yazıyla, 2022'de memnu haklarını geri alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan'ın memnu haklarına itiraz etti."

"Yetkili savcılık, talimat niteliğindeki bu idari itiraz yazısı üzerine kesinleşmiş memnu hak kararını veren mahkemeye yeniden başvurdu. Mahkeme aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri aldı ve memnu hakkın iadesi talebini reddetti. Karar henüz kesinleşmeden, yani Zeydan'ın itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan hemen YSK'ya bildirimde bulundu."

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), bu itirazı kabul ederek Zeydan'ın kazandığı belediye başkanlığını iptal etti ve yasal süreçler tüketilmeksizin, usulde gösterilmeyen bir yol izleyerek Zeydan'ın yendiği rakibi Abdulahat Arvas'ı Van Büyükşehir Belediye Başkanı ilan etti.

Valiliğin yasak kararı parti heyetlerinin

kente geliş gidişlerini önleyecek mi?

DEM Parti MYK başta olmak üzere çok bir çok partinin sayıda il ve ilçe örgütleri, 3 Nisan'da Van'da protesto kararı almıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatıyla bir hukukçu milletvekilleri grubu Van'da görevlendirilmişti.

Valiliğin kararı esasen bugün Van'da yapılacak protesto ve yürüyüşleri hedef alıyor. Yasa ve mevzuat gereğince dokunulmazlık sahibi TBMM üyesi milletvekillerinin kentteki hareketlerinin güvenlik güçlerince önlenmesi mümkün olmamakla birlikte, özellikle son on yıldır, güvenlik güçleri İçişleri Bakanları'nın yüreklendirmesi ve görevlendirmesiyle HDP milletvekilleri başta olmak üzere TBMM üyelerinin hareketlerini yasaya aykırı olarak engelleme, çembere alma, itip kakma ve benzeri şiddet içeren eylemlerle durdurma gayretinde.

(AEK)