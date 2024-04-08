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Yayın Tarihi: 8 Nisan 2024 17:44
 ~ Son Güncelleme: 8 Nisan 2024 17:56
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Van protestolarına katılan 2'si çocuk 30 kişi tutuklandı

Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınmasını protesto eylemlerine katılan 260 kişiden 30 tutuklandı. Tutuklananlar arasında iki çocuk da yer alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Van protestolarına katılan 2'si çocuk 30 kişi tutuklandı
*Fotoğraf: MA

31 Mart seçimlerinde Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın seçilme hakkının geri alınmasının ardından başlayan protesto eylemlerine katılan 30 kişi tutuklandı.

MA’nın haberine göre; kentte iki gün süren eylemlerde ve ev baskınlarında toplam 260 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilenlerden 30 kişi “örgüt üyesi olmak” ve "örgüt adına eylem yapmak" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklananlardan ikisinin 18 yaşın altında olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 260 kişiden 15'inin çocuk, 10'unun da avukat olduğu öğrenildi.

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