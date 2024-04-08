Van protestolarına katılan 2'si çocuk 30 kişi tutuklandı

31 Mart seçimlerinde Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın seçilme hakkının geri alınmasının ardından başlayan protesto eylemlerine katılan 30 kişi tutuklandı.

MA’nın haberine göre; kentte iki gün süren eylemlerde ve ev baskınlarında toplam 260 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilenlerden 30 kişi “örgüt üyesi olmak” ve "örgüt adına eylem yapmak" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklananlardan ikisinin 18 yaşın altında olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 260 kişiden 15'inin çocuk, 10'unun da avukat olduğu öğrenildi.

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(RT)