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Yayın Tarihi: 9 Şubat 2025 11:34
 ~ Son Güncelleme: 9 Şubat 2025 11:42
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Van, Muş ve Hakkari'de 55 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 55 yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken yol açma çalışmaları devam ediyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Van, Muş ve Hakkari'de 55 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Muş ve Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 55 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Görseli Büyüt

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 11 mahalle ve 23 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Görseli Büyüt

Muş'ta yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte son günlerde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Yentür, "Kar, yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor. Merkezde 5, Varto ilçemizde 15 köy yolu kapalı. Ekiplerimiz yolları bir an önce açmak için mücadele ediyor." dedi.

Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri de Muş'un Hasköy ilçesi ile Bitlis'in Mutki ilçesini birbirine bağlayan yolda karla mücadele çalışması yürüttü.

Görseli Büyüt

Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Armutdüzü köyü Aktoprak mezrasının yolu kar ve tipiden kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

(AD)

Haber Yeri
İstanbul
Van muş Hakkari
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