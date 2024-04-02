Van İl Seçim Kurulu, mahkemeden Zeydan’ın dosyasını istedi

Van İl Seçim Kurulu, Van’da oyların yüzde 55,48’ini alarak seçilen ancak yargılandığı davadan tahliye edilmesine rağmen “memnu hakkı” Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla seçimden iki gün önce alınan Abdullah Zeydan'ın mahkemeden dosyasını istedi.

MA’nın haberine göre; Van İl Seçim Kurulu, Diyarbakır 5’inci Ağır Cezası Mahkemesi’nden DEM Partili Zeydan'ın dosyasını talep etti.

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Ne olmuştu?

Abdullah Zeydan, 26 Temmuz 2015'te Yüksekova'daki bir basın toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016’da tutuklandı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Ocak 2018’de görülen karar duruşmasında Zeydan hakkında, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçlamasıyla 5 yıl, " örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından 6 Ocak 2022’de dava yeniden görüldü.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yapılan yargılamada mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.

Zeydan ise seçimden önce tüm hukuki prosedürlerini tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu’na başvurdu ve adaylığı yapılan incelemeler sonucu YSK tarafından kabul edildi.

Ancak Adalet Bakanlığı, 29 Mart 2024 Cuma günü idari bir karar ve yazıyla, mesai bitimine beş dakika kala memnu haklarına itiraz etti.

Kesin olmayan sonuçlara göre; Zeydan 31 Mart’ta yapılan seçimlerde 245 bin 573 oy alırken, AKP adayı Abdulahat Arvas 120 bin 147 oy aldı.

Abdullah Zeydan kimdir?

(RT)