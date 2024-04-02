Van İl Seçim Kurulu Başkanı, Zeydan kararına şerh düştü

Van İl Seçim Kurulu, seçilme hakkı geri alınan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) adayı Abdullah Zeydan'ın yerine AKP adayı Abdulahat Arvas'ı oy çokluğuyla belediye başkanı olarak belirledi.

Van İl Seçim Kurulu Başkanı Murat Altundere, Zeydan’ın adaylığının iptal edilmesine muhalefet şerhi koydu.

Altundere, temyiz yolunun açık olması nedeniyle il seçim kurulunun kararı değerlendirmeyeceğini belirtti.

İl Seçim Kurulu Başkanı şerh düştüğü kararda, Zeydan'ın adaylık sürecine değindi.

Altundere, muhalefet şerhinde 3 yıllık süre dolmadan memnu hakların iade edilemeyeceği konusunda kendisinin de diğer üyelerle aynı fikirde olduğunu ancak Zeydan'ın belediye başkanlığının iptali yönündeki mevzuatın doğru işletilmediğini ifade etti.

Altundere, memnu hakların iadesi kararının kesinleşmesi için Yargıtay'ın karar vermesi gerektiğini belirterek henüz Yargıtay süreci tamamlanmadığı için Van İl Seçim Kurulu'nun bu kararı veremeyeceğini aksi takdirde Yargıtay'ın görev alanına girileceğini ifade etti.

İl Seçim Kurulu Başkanı şerh kararında şöyle dedi:

"Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Partisi) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak seçime katılan Abdullah ZEYDAN'ın Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/194 esas sayılı dosyasında yapılan yargılama sonucunda terör örgütü propagandası yapmak suçundan dolayı 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası aldığı, bu kararın Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 20.12.2022 tarihinde onanmasına karar verildiği, memnu haklarının iadesi yönünde talep üzerine yine Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 04.04.2023 tarihinde memnu haklarının iadesi kararı verildiği, seçime katılan tarafından 31.03.2024 tarihli Mahalli İdareler Seçiminde Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak İl Seçim Kuruluna başvuru yaptığı, mevcut başvurusunda verilen memnu haklarının iadesi kararının ve kesinleşme şerhini sunması nedeniyle yapılan inceleme sonucunda aday olarak kabulüne karar verildiği, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 29.03.2024 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının talebi ve mütalaası doğrultusunda ilk verilen memnu haklarının iadesi kararının kaldırılmasına karar verildiği, bu olay doğrultusunda yapılan değerlendirmede; seçime katılanın aday olma şartlarının taşıyıp taşımadığı hususunda mevcut yasal mevzuat kapsamında 20.12.2022 tarihinde kesinleşen mahkûmiyet açısından 3 yıllık süre dolmadan verilen kararın yasaya uygun olmadığı, adayın başvuru şartlarını taşımadığı hususunda heyetle aynı fikirde isem de tartışılması gereken hususun mevcut mevzuat doğrultusunda usulün doğru işletilip işletilmediği hususundadır.

Şöyle ki Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesince ilk verilen kararın yasaya aykırı olsa bile hukuk dünyasında bir sonuç doğurmaması açısından olağan ya da olağan üstü kanun yolları ile ortadan kaldırılması gerektiği, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 29.03.2024 tarihinde verdiği kararda ilk kararını kaldırdığını beyan etmiş ise de, mevcut ilk kararın kesinleşmiş ise olağanüstü kanun yolu olan kanun yarına bozma ile kesinleşmemiş ise Yargıtay temyiz yolu ile ortadan kaldırılmadan adayın seçilme yeterliğinin olup olmadığı hususunda heyetimizce değerlendirilemeyeceği düşünülmektedir.

Aksi halde Yargıtay değerlendirilmesi gerektiği düşünüldüğünden ve mevcut durumda heyetimizce verilebilecek bir kararın tarihli kararın kanun yolları sonrasında oluşacak karara göre adayın seçilme yeterliğinin temyiz yolunun görev alanına girilecektir.

Kanaatimce hukuka aykırı olduğunu düşündüğüm 04.04.2023 tarihli kararın kanun yolları sonrasında oluşacak karara göre adayın seçilme yeterliliğinin değerlendirilmesi gerektiği düşünüldüğünden ve mevcut durumda heyetimizce verilebilecek bir kararın olmadığı, bu durumun ancak tam kanunsuzluk yolu ile Yüksek Seçim Kurulu tarafından değerlendirilmesi gerektiği düşünüldüğünden sayın çoğunluğun görüşüne katılmıyorum.