Van halkı irade gasbına karşı sokakta

Van halkı, 31 Mart seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının (seçilme hakkı) geri alınmasını ve mazbatanın AKP adayı Abdulahat Arvas’a verilmesini protesto ediyor.

İl Seçim Kurulu’nun kararının ardından Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti) Van İl Örgütü saat 14.00'te parti binasında açıklama yapılacağını duyurdu.

Van'da yüzde 55 oyla seçilen Zeydan'ın mazbatası AKP adayına verildi

Açıklama öncesi polis, DEM Parti İl Örgütü’nün çevresini ablukaya aldı.

İl Örgütü önünde bir araya gelen halk, 'Direne direne kazanacağız', 'Van halkı uyuma iradene sahip çık', 'Baskılar bizi yıldıramaz', 'AKP halka hesap verecek' sloganlarıyla toplandı.

Yürüyüşe başlayan kitleye polis, biber gazı, plastik mermi ve tazyikli suyla müdahale etti.

Polisin müdahalesine rağmen Abdullah Zeydan, partililer ve halk yürüyüşe devam etti.

Ayrıca kentin birçok noktasında esnaflar kepenk kapattı. Ana caddeler başta olmak üzere sokaklarda protesto eylemleri başladı.

ABDULLAH ZEYDAN'IN SEÇİLME HAKKI GERİ ALINDI "Muhalefet partileri ve kamuoyu tepki göstermeli"

Ayrıntılar geliyor...

(RT)