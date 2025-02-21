Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 1359 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Hakkari

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sürücülerin kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği kentte vatandaşlar, ev ve işyerlerinin önündeki kar birikintilerini temizledi.

Yüksek rakımlı bölgelerdeki tek katkı evlerin ve araçların karla kaplandı, bazı vatandaşlar da evlerin damındaki karları temizlemek için çaba sarf etti.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 190 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki cadde ve sokaklar ile mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürüttü.