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Yayın Tarihi: 21 Şubat 2025 11:40
 ~ Son Güncelleme: 21 Şubat 2025 11:43
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Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 1359 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 1359 yerleşim yerinin yolu kapandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te 1359 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 263 mahalle ile 297 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, söz konusu yolların açılması için 270 araç ve 618 personelle çalışma yürütülüyor.

Görseli Büyüt
*Van'da kar temizleme ve küreme çalışmaları
*Van'da kar temizleme ve küreme çalışmaları

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü kentte, cadde ve kaldırımlarda kar temizleme ve küreme çalışmaları yapılıyor.

Esnaf da iş yerlerinin önündeki kar birikintilerini temizliyor.

Görseli Büyüt
*Hakkari'de karla mücadele ekipleri, yolların açılması için kırsal bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.
*Hakkari'de karla mücadele ekipleri, yolların açılması için kırsal bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

Kentte iki gündür aralıklarla etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sürücülerin kar nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği kentte vatandaşlar, ev ve işyerlerinin önündeki kar birikintilerini temizledi.

Yüksek rakımlı bölgelerdeki tek katkı evlerin ve araçların karla kaplandı, bazı vatandaşlar da evlerin damındaki karları temizlemek için çaba sarf etti.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 190 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki cadde ve sokaklar ile mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürüttü.

Görseli Büyüt
*Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.
*Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü.

Muş

Muş'ta dünden bu yana etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Araçların karla kaplandığı kentte, vatandaşlar da kaldırımlarda yürümekte zorlandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Muş ve ilçelerinde kar yağışının etkisini sürdürdüğünü söyledi.

Kentte 303 köy yolunun kapalı olduğunu ifade eden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin sahada çalıştığını belirtti.

Görseli Büyüt
*Bitlis, kar yağışıyla beyaza büründü.
*Bitlis, kar yağışıyla beyaza büründü.

Bitlis

Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, ulaşımda aksaklıklar meydana geldi.

Belediye ve Karayolları ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 306 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin sahada olduğunu ifade etti.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
kar yağışı Bitlis Van Hakkari muş ulaşım sorunu
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