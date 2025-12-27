ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.12.2025 14:34 27 Aralık 2025 14:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.12.2025 17:40 27 Aralık 2025 17:40
Okuma Okuma:  1 dakika

Van, Hakkâri, Bitlis ve Muş’ta kar nedeniyle 423 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadı

Ülke genelinde etkili olan soğuk havanın, önümüzdeki hafta boyunca da devam etmesi bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye, Sibirya üzerinden Karadeniz’e uzanan soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Yağışların ülkenin kuzey, iç ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları, ülke genelinde hissedilir derecede (4-10 derece) azalırken, soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Sivas’ta besiciler pazara getirdikleri hayvanlarını battaniyelerle soğuktan koruyor.

Yağışın aralıklarla sürmesi çalışmaları zorlaştırıyor

Van, Hakkâri, Bitlis ve Muş’ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ise 423 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Van’da 206, Bitlis’te 180, Muş’ta 25, Hakkari’de ise köy ve mezraları kapsayan çok sayıda yerleşim yerinin yolu kapalı.

Belediyeler, il özel idareleri ve karayolları ekipleri kapalı yolların açılması için çalışma yürütürken, bazı bölgelerde yağışın aralıklarla sürmesi çalışmaları zorlaştırıyor.

Yoğun kar nedeniyle özellikle ana arterlerde ve yüksek kesimlerde sürücüler zor anlar yaşadı; yetkililer buzlanma ve görüş mesafesindeki düşüşe karşı dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü bölgede, kar yağışının önümüzdeki saatlerde de yer yer devam etmesi bekleniyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
kar yağışı Soğuk hava dalgası Kürt kentleri hava durumu
