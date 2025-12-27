Van, Hakkâri, Bitlis ve Muş’ta kar nedeniyle 423 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye, Sibirya üzerinden Karadeniz’e uzanan soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Yağışların ülkenin kuzey, iç ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları, ülke genelinde hissedilir derecede (4-10 derece) azalırken, soğuk havanın önümüzdeki hafta boyunca da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Sivas’ta besiciler pazara getirdikleri hayvanlarını battaniyelerle soğuktan koruyor.