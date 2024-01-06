ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Ocak 2024 10:57
 ~ Son Güncelleme: 6 Ocak 2024 11:51
2 dk Okuma

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş’ta 681 yerleşimle ulaşım kesildi

Van’ın Başkale ilçesinde kar kalınlığı bazı bölgelerde 50 santimetreye ulaştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş’ta 681 yerleşimle ulaşım kesildi
Fotoğraf: AA

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 681 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 492 yerleşim yerinin yolu kapandı. Belediye ve Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarının açılması için çalışma başlattı.

Başkale ilçesinde de kar kalınlığı bazı bölgelerde 50 santimetreye ulaştı. Belediye ekipleri caddelerde kar temizleme çalışması başlattı, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yoğun kar nedeniyle 55 köy yolunun kapandığını açıkladı. Vatandaşların mağdur olmaması için yolları kısa sürede açacaklarını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

Hakkari

Hakkari İl Özel İdaresinin açıklamasına göre, kar ve tipi nedeniyle kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde 74 yerleşim biriminin yolu kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ve belediye ekipleri de ana yol ve ara sokaklarda kar küreme çalışması yürütüyor.

Kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğu Yüksekova ilçesinde vatandaşlar, araçlarının üzerinde, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yaptı.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 60 köy yolunun kapandığını, kapalı köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmalarına davam ettiğini bildirdi.

Karayolları ve belediye ekiplerinin de kar küreme çalışması yaptığı kentte vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi. (AS)

iklim krizi ulaşım hakkı
ilgili haberler
Van’da okullara kar tatili
5 Ocak 2024
/haber/vanda-okullara-kar-tatili-290164
SOĞUK HAVA DALGASI
Türkiye son 35 yılın en soğuk ve karlı günlerine giriyor
8 Mart 2022
/haber/turkiye-son-35-yilin-en-soguk-ve-karli-gunlerine-giriyor-258751
TTB’den yoğun kar ve aşırı soğuklardan korunma önerileri
24 Ocak 2022
/haber/ttb-den-yogun-kar-ve-asiri-soguklardan-korunma-onerileri-256692
ilgili haberler
Van’da okullara kar tatili
5 Ocak 2024
/haber/vanda-okullara-kar-tatili-290164
SOĞUK HAVA DALGASI
Türkiye son 35 yılın en soğuk ve karlı günlerine giriyor
8 Mart 2022
/haber/turkiye-son-35-yilin-en-soguk-ve-karli-gunlerine-giriyor-258751
TTB’den yoğun kar ve aşırı soğuklardan korunma önerileri
24 Ocak 2022
/haber/ttb-den-yogun-kar-ve-asiri-soguklardan-korunma-onerileri-256692
Sayfa Başına Git