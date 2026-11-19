Hollandalı ressam Vincent van Gogh'un Châtaigniers en fleurs (Çiçek Açan Kestane Ağaçları) adlı tablosu, 18 Kasım Çarşamba günü New York'ta düzenlenen Sotheby's müzayedesinde 190,4 milyon dolara (yaklaşık 9,6 milyar TL) satıldı.

1890'da Fransa'nın Auvers-sur-Oise kasabasında yapılan eser, Van Gogh'un açık artırmada satılan en pahalı tablosu olarak kayıtlara geçti. Tablo aynı zamanda bu sezon müzayedelerde satılan en pahalı sanat eseri oldu.

New York Times'ın haberine göre tabloyu, Acquavella Galleries'in yöneticisi ve sanat tüccarı William Acquavella satın aldı.

Van Gogh'un daha önce açık artırmada satılan en pahalı eseri, Kasım 2022'de Christie's müzayede evinde 117,2 milyon dolara alıcı bulan 1888 tarihli Orchard with Cypresses (Servili Meyve Bahçesi) tablosuydu.

Ancak ressamın 1888 tarihli Le Zouave adlı tablosu da bir yıldan kısa süre önce Christie's aracılığıyla gerçekleştirilen özel bir satışta yaklaşık 190 milyon dolara el değiştirmişti.

Nazi dönemindeki satış tartışması

Rekor satışın öncesinde, tablonun Nazi Almanyası dönemindeki mülkiyet geçmişi nedeniyle taraflar arasında anlaşmazlık yaşandı.

Almanya'nın önde gelen yayıncılarından Samuel Fischer, tabloyu 1909'da Paris'te satın aldı. Fischer ailesi ise eseri 1936'da sattı.

Fischer'in mirasçıları, ailenin Nazi yönetiminin yarattığı ekonomik kayıplar nedeniyle tabloyu elden çıkarmak zorunda kaldığını belirterek müzayedeye itiraz etti.

Mirasçıların Berlin merkezli avukatı Gunnar Schnabel, Sotheby's'ten eserin 1936'da piyasa değerinden satıldığını ve ailenin Nazi yönetiminin yarattığı siyasi koşullar olmasaydı da tabloyu satacağını kanıtlamasını istedi.

Tablo, 1975'te Blaquier-Arrieta ailesi tarafından satın alındı ve o tarihten bu yana ailenin koleksiyonunda bulunuyordu.

Müzayededen bir gün önce, 17 Kasım Salı günü açıklama yapan müzayede evi, Blaquier-Arrieta ailesi ile Hedwig ve Samuel Fischer'in tüm yasal mirasçıları arasında tablonun satışına ilişkin anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşmanın mali koşulları açıklanmadı.

(HA)