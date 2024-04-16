Van'daki protestolar sırasında tutuklanan Muhammed Orhan tahliye oldu

Van’da seçimi kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yerine AKP adayı Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesi sonrasındaki protestolar sırasında gözaltına alınıp tutuklanan Muhammed Orhan tahliye edildi.

Muhammed Orhan tutuklandı

MA'da yer alan habere göre Van'daki protestolar sırasında gözaltına alınan ve güler yüzlü fotoğrafıyla tanınan Muhammed Orhan, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla 4 Nisan'da tutuklanmıştı.

Ne olmuştu?

Abdullah Zeydan, 26 Temmuz 2015'te Yüksekova'daki bir basın toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 4 Kasım 2016’da tutuklandı.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Ocak 2018’de görülen karar duruşmasında Zeydan hakkında, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçlamasıyla 5 yıl, "örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından 6 Ocak 2022’de dava yeniden görüldü.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yapılan yargılamada mahkeme, Zeydan’ın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.

Zeydan, tahliyesinden sonra memnu (yasaklanmış) haklarını almak için 2023 yılında Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi 4 Nisan 2023’te yasaklanmış haklarının geri verilmesine, temyiz yoluna başvurma olanağının bulunduğuna, süresinde temyiz yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine hükmetti.

Mahkeme tarafından verilen memnu haklarının iadesine itiraz olmayınca, karar 25 Nisan 2023’te kesinleşti. Ardından Mahkeme, bu kararı 20 Haziran 2023'te Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstitastik Genel Müdürlüğüne gönderdi.

Zeydan, Van Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı başvurusunda, istenen belgelerle birlikte memnu hakların iadesi ve kesinleşmiş kararı da YSK’ye teslim etti.

Zeydan’ın belge ve evraklarını inceleyen YSK, şubat ayında açıkladığı kesin aday listesi ile Zeydan’ın başvurusunu kabul etti.

Ancak 31 Mart seçimlerinden iki gün önce 29 Mart Cuma günü mesai saatinin bitimine beş dakika kala Adalet Bakanlığı'nın talimatıyla Zeydan'ın memnu hakları geri alındı.

Van İl Seçim Kurulu da 2 Nisan'da yaptığı incelemenin ardından, oy çokluğuyla Zeydan'ın belediye başkanlığının iptaline, yerine AKP adayı Abdulahat Arvas'ın başkan olarak belirlenmesine karar verdi.

Bu kararın ardından Van'da üç gün süren protestolar başladı. 200'ün üzerinde kişi gözaltına alındı.

Van İl Seçim Kurulu Başkanı Murat Altundere ise Zeydan’ın adaylığının iptal edilmesine muhalefet şerhi koydu.

YSK, 3 Nisan'da oy çokluğuyla mazbatanın Zeydan'a verilmesine karar verdi. YSK’nin kararının ardından Eş Başkanlar Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan 5 Nisan'da mazbatayı almak

Zeydan 31 Mart’ta yapılan seçimlerde 245 bin 573 oy alırken, AKP adayı Abdulahat Arvas 120 bin 147 oy almıştı.(AÖ)