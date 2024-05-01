Van'daki 1 Mayıs'ta kortejin önünde gazeteciler: “Susturamayacaksınız”

Batman ve Van'da düzenlenen 1 Mayıs mitingleri için binlerce emekçi bir araya geldi.

KESK, DİSK, Wan Barosu, Van Tabip Odası, Diş Hekimleri Odası ile TMMOB öncülüğünde “Emek bizim söz bizim” sloganıyla düzenlenen 1 Mayıs Van Bölge Mitingi yürüyüş korteji ile başladı. “Bijî 1’ê Gulanê/ Yaşasın 1 Mayıs” sloganları atan emekçiler, ardından mitingin yapılacağı Musa Anter Parkı’na doğru yola çıktı.

MA'da yer alan habere göre Sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin katıldığı kortejin en önünde ise Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) ile Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG) yer aldı. “Susturamayacaksınız” pankartı ile yürüyen basın emekçileri, “Özgür basın susturulamaz” sloganı attı.

Miting alanında konuşma yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, ülkede en büyük sorunlarının başında işsizlik ve yoksulluk geldiğini söyledi. Hatimoğulları, “Bugün Türkiye’de 50 milyona yakın insan açlık ve yoksulluk sınırında yaşıyor. AKP saraylarda yandaşlarına ülkenin bütün varlıklarını ve kaynaklarını peşkeş çekerken, işçilere ve emekçilere açlığı ve yoksulluğu reva gördü" dedi.(AÖ)