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Yayın Tarihi: 2 Nisan 2024 14:20
 ~ Son Güncelleme: 2 Nisan 2024 15:55
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Van'da yüzde 55 oyla seçilen Zeydan'ın mazbatası AKP adayına verildi

Van İl Seçim Kurulu, yargılandığı mahkemeden Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın dosyasını istedi. İl Seçim Kurulu, yaptığı incelemeden sonra Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmetti. Mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar verdi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Van'da yüzde 55 oyla seçilen Zeydan'ın mazbatası AKP adayına verildi
Fotoğraf: MA

Van İl Seçim Kurulu, 31 Mart seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının (seçilme hakkı) geri alınması üzerine başlattığı inlemeyi tamamladı.

İl Seçim Kurulu, AKP adayı Abdulahat Arvas'ın şikayeti üzerine yaptığı inceleme üzerine Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmetti.

Kurul, mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki AKP adayı  Abdulahat Arvas'a verilmesine karar verdi. 

İl Seçim Kurulu başkanının muhalefet şerhi düştüğü karara üç gün içinde itiraz edilebilecek. 

(RT)

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