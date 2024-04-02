Van'da yüzde 55 oyla seçilen Zeydan'ın mazbatası AKP adayına verildi
Van İl Seçim Kurulu, yargılandığı mahkemeden Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın dosyasını istedi. İl Seçim Kurulu, yaptığı incelemeden sonra Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmetti. Mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar verdi.
Van İl Seçim Kurulu, 31 Mart seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının (seçilme hakkı) geri alınması üzerine başlattığı inlemeyi tamamladı.
İl Seçim Kurulu, AKP adayı Abdulahat Arvas'ın şikayeti üzerine yaptığı inceleme üzerine Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmetti.
Kurul, mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar verdi.
İl Seçim Kurulu başkanının muhalefet şerhi düştüğü karara üç gün içinde itiraz edilebilecek.
(RT)
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