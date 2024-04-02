Van'da yüzde 55 oyla seçilen Zeydan'ın mazbatası AKP adayına verildi

Van İl Seçim Kurulu, yargılandığı mahkemeden Van Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın dosyasını istedi. İl Seçim Kurulu, yaptığı incelemeden sonra Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmetti. Mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar verdi.