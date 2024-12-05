Van'da Yargıtay protestosuna polis engeli: Her yer ablukaya alındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve Özgür Kadın Hareketi (Tevgera Jinen Azad-TJA), Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının iadesi edilmesi kararının Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nce bozulmasını protesto etti.

Kent Meydanı’nda yapılacak yürüyüş öncesinde polis, DEM Parti Van İl Başkanlığı binasını ablukaya aldı. Polis, Van Valiliği'nin eylem ve etkinlik yasağını gerekçe gösterdi ve partililerin sokaktan çıkmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Polise tepki gösteren DEM Parti Van Milletvekili Mahmut Dindar ve Van İl Eşbaşkanı Gülşen Kurt ablukaya tepki gösterdi ve ancak polis ablukayı kaldırmadı.

Meydan barikatlarla kapatıldı

DEM Parti İl Başkanlığı önündeki bekleyiş devam ederken; polis, açıklamanın yapılacağı Kent Meydanı’nı da polis bariyerlerle kapattı.

Barikatların çevresinde toplanan halk, sık sık “baskılar bizi yıldıramaz” sloganı attı ve polise tepki gösterdi.

Polis engellemesi devam ederken alana Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanları Neslihan Şedal ve Abdullah Zeydan geldi. Halk, Zeydan’ı "Abdullah Zeydan onurumuzdur" sloganlarıyla karşıladı.

DEM Parti Van İl Eşbaşkanı Veysi Dilekçi, DEM Parti İpekyolu ilçe örgütü, DBP Van İl Eşbaşkanları Canan Uzunay ve Cemal Demirde Kent Meydanına geldi. Polis ablukası altında açıklama yapıldı.

Zeydan: Kayyım, hırsızlık düzenidir

Açıklamada konuşan Zeydan, şunları söyledi: "Siz bu halk iradesine sahip çıkmayacak mı zannediyorsunuz? İnsanlar onuru için yaşar, insanlar haysiyeti için yaşar. Neden sandık kuruyorsunuz? Eğer ‘Kürt halkı bu ülkeye ait değil, bu halkın seçme ve seçilme hakkı yoktur, biz bu halkın iradesini tanımıyoruz’ diyorsanız çıkın mertçe söyleyin. Yargı kumpaslarıyla bu halkın iradesine çökmeyin.

“Buradan adaleti, hukuku savunan vicdanlı insanlara sesleniyoruz. Bu 10 yıllık kayyım düzeni, bir hırsızlık ve yolsuzluk düzenidir. Diğer bütün gerekçeler yalandır iftiradır. Türkiye toplumuna sesleniyoruz, bu kayyım düzenini isteyenler; halkın, belediyenin parasına çökmek isteyen hırsızlardır. Türkiye’nin geleceğini bu şakşakçı kayyım hırsızlarına kurban etmeyin. Herkes adalete sahip çıksın."

Uçar: Saldırıların amacı İmralı

DEM Parti Van Milletvekili Zülküf Uçar da kayyımlara ve cihatçı örgütlerin Suriye'deki saldılarına vurgu yaptı.

Yargıtay'ın Zeydan kararına dikkat çeken Uçar, Yeni bir hukuksuzluk süreci tekrar devreye sokuldu. Eşbaşkanımızın memnu hakları iade edilirken hukuka uygun bir süreç işlenmiştir" dedi.

Yargıtay kararının “siyasi bir talimat” olduğunu ifade eden Uçar, “Bu kararın hiçbir şekilde hukukla, demokrasiyle, adaletle ilgisi yoktur. Mesele Kürt olunca, Kürt belediye eşbaşkanları olunca zulüm ve düşmanlık kendisini gösteriyor. Kürt halkının gözaltılarla ve tutuklamalarla terbiye edebileceğini düşünenler, Kürt halkını yıldıracaklarını sanıyorlar. Sizin bu yüzyıllık kirli siyasetinize karşı Kürt halkı yüzyıldır mücadele ediyor" diye ekledi.

Suriye’deki saldırılara da dikkat çeken Uçar, “Saldırıların amacı elbette İmralı’da büyük bir direniş ortaya koyan Sayın Abdullah Öcalan’ı eşit olmayan şartlarda müzakereye dahil edilmesidir. Bütün Kürt halkı ve dostları bunun farkındadır. Nasıl ki 26 yıldır İmralı’da büyük bir direniş varsa, nasıl ki yüzyıldır Kürt halkı bu sömürgeci akla karşı direnişten vazgeçmediyse bugün de vazgeçmeyecektir” dedi.

(RT)