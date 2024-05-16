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Yayın Tarihi: 16 Mayıs 2024 10:31
 ~ Son Güncelleme: 16 Mayıs 2024 10:34
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Van'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 4 günlük yasak getirildi

Valilik açıklamasında, Anayasa ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylem ve saldırıların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Van'da toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 4 günlük yasak getirildi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı/Arşiv

Van Valiliği 4 gün süreyle şehirde gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarının yasaklandığını duyurdu.

Açıklama şöyle: 

"Van ili sınırları içinde 16 Mayıs'tan geçerli 19 Mayıs da dahil olmak üzere 4 gün süreyle 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri dağıtılması ve her türlü protesto eylemi 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

Söz konusu tarihler arasında ilçelerden ve çevre illerden bireysel veya toplu olarak ya da kent güzergahını kullanarak kanuna aykırı her türlü eylem ve etkinliğe katılımın önlenmesinin de amaçlandığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kanuna aykırı eylem ve etkinliklere katılması muhtemel şahıslar ve grupların, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (C) fıkrası hükümleri gereğince ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buradan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına ve bu kapsamda belirtilen yere geçişler için başka illerden gelerek ilimiz güzergahının kullanılmasına izin verilmemesi kararı alınmıştır."

(EMK)

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